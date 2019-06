Brøndby fik tysk bud

Marvin Schwäbe har stået øverst på ønskelisten hos Bundesliga-nedrykkerne fra VfB Stuttgart, og Brøndby IF bekræfter nu, at den tyske klub har forsøgt at købe de blå-gules 24-årige målmand.

Det var Kicker, der i sidste uge kunne afsløre, at Stuttgart havde kastet snøren ud efter Marvin Schwäbe, og senere forlød det, at målmanden var nået til enighed med tyskerne om sine personlige betingelser, og dermed manglede kun Brøndby og Stuttgart at finde hinanden.

Det var parterne meget langt fra, fastslår sportsdirektør Ebbe Sand.

- Umiddelbart ser det ikke ud til, at den lykkes. Der har været interesse fra Stuttgart, men ikke noget seriøst. Det var et minimalt bud, vi modtog, siger Ebbe Sand til tipsbladet.dk og fastslår, at han er glad for, at Schwäbe stadig er Brøndby-spiller.

- Jeg er rigtig glad for Marvin Schwäbe, og han har virkelig vist et højt niveau de seneste måneder. Han har flyttet sig efter en start, hvor han lige skulle vænne sig til det hele. Han er kun 24 år, og jeg er sikker på, der er meget mere i ham. Hvis vi skulle sælge ham på nuværende tidspunkt, skulle vi have haft en meget god pris.

Er der stadig dialog med Stuttgart, eller forventer du ikke at høre fra dem igen?

- Jeg forventer ikke at høre mere fra dem, siger Brøndby-bossen.

Marvin Schwäbe kom til Brøndby IF for et år siden fra Hoffenheim, men målmanden har aldrig optrådt for Bundesliga-klubben. I stedet har han været udlejet til både Osnabrück og Dynamo Dresden. Schwäbes kontrakt med Brøndby løber to år endnu.

Tipsbladet.dk ville gerne have talt med Marvin Schwäbe, men han stillede ikke op til interview denne mandag.

Stuttgart har nu lejet Gregor Kobel i Hoffenheim.

Farvel og tak: Premier League-manager færdig