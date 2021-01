Brøndby forlænger kontrakten med Niels Frederiksen

Du kan opleve FC Barcelona direkte torsdag aften - Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her

Niels Frederiksen har forlænget sin kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2023.

Det første møde blev holdt før jul, mens de afsluttende forhandlinger fandt sted her i det nye år, hvor parterne blev enige om at forlænge samarbejdet.

Niels Frederiksen har i sandhed leveret varen, siden han kom til klubben i sommeren 2019.

Han har købt ind på klubbens præmisser om at skære mange af de dyre spillere fra og i stedet satse på spillere fra klubbens Masterclass.

Niels Frederiksen fortsætter i Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Jesper Lindstrøm, Andreas Bruus og Morten Fredrup har vist sig fornemt frem og har etableret sig på holdet. Lindstrøm som udviklet sig som en stor profil på rekordtid.

Det er i høj grad Niels Frederiksens fortjeneste, så han nu belønnet med en aftale frem til sommeren 2023.

- Vi har taget nogle væsentlige skridt siden sommeren 2019 i retning mod en sportslig og økonomisk langtidsholdbar model, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

- Vi har specifikt indrettet truppen med et større fokus på udvikling af talent, og i tæt samarbejde med Brøndby Masterclass lykkedes med en langt større integration af egenudviklede spillere i superligatruppen.

- Niels og hans team roses for at have ført strategien ud i livet på banen og tilmed skabt en positiv resultatudvikling, siger Carsten V. Jensen.

CV og Brøndby har forlænget med Niels Frederiksen. Foto: Lars Poulsen

Niels Frederiksen er meget glad for forlængelsen nu er faldet på plads.

- Brøndby er den klub jeg helst vil være i, siger cheftræneren, der ser frem til at fortsætte udviklingen af holdet:

- Det har været en spændende proces at rydde op og gøre plads til nye talenter. Brøndby er en klub, hvor der bliver trukket i samme retning fra alle, og det gør, at vi på relativ kort tid har kunnet flytte os både på og udenfor banen.

- Vi har en fantastisk stab og et rigtig spændende hold med nogle dygtige spillere, som vi udvikler på hver eneste dag. Så det eneste, jeg savner i dag, er, at vi kan få fans tilbage på stadion, siger Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen ser frem til det arbejde, der nu venter, hvor det handler om at fortsætte med at udvikle spillestilen.

- Jeg synes, vi er nået langt på kort tid, men vi kan stadig lægge meget mere på, siger han.

