Brøndby forlænger med angribertalent

Brøndby holder godt fast på Mathias Kvistgaarden.

Fredag meddeler superligaklubben, at den har forlænget angribertalentets kontrakt. Tidligere gik den frem til sommeren 2023, men nu er der blevet lagt to år mere på, så udløb nu er i 2025.

- Jeg er sindssygt glad for at forlænge med Brøndby, siger Kvistgaarden på Brøndbys hjemmeside.

- Jeg havde jo håbet på fra starten af, at jeg kunne få spillet en masse, så jeg kunne få gjort aftalen en lille smule længere. Så jeg er sindssygt glad og stolt over forlængelsen, og jeg glæder mig til fremtiden på det her hold.

20-årige Kvistgaarden har fået sit gennembrud i den igangværende forårssæson i landets bedste fodboldrække. I Brøndbys seneste tre kampe er han startet inde.

- Jeg har fået at vide, at jeg har gjort mig fortjent til det (forlængelsen, red.) og vist mig godt frem til træning og i kampe. Og jeg kan mærke, at trænerteamet tror på mig, og det er jeg virkelig glad for og taknemmelig over.

- Nu ved jeg, at jeg skal være her i længere tid, så nu er jeg endnu mere opsat på at buldre fremad.

Mathias Kvistgaarden er noteret for i alt 11 optrædener i Superligaen og har i dem scoret et enkelt mål.