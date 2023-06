Brøndby forlænger med klubikon

Per Nielsen har igen forlænget sin kontrakt som cheftræner for Brøndbys kvindehold

Kærligheden til Brøndby forsvinder aldrig for Per Nielsen.

Han begyndte som lille dreng i klubben og i en alder af 49 år har han stadig en stor tilknytning til klubben.

Klublegenden Per Nielsen har netop forlænget sin kontrakt med Brøndbys bedste kvindehold, der vandt sølvmedaljer i den netop afsluttede sæson.

Per Nielsen er et af Brøndbys største klubikoner. Han fortsætter som cheftræner for klubbens bedste kvindeholde de kommende to sæsoner. Foto: Jens Dresling.

Parterne har fået papirer på hinanden for de kommende to sæsoner, hvor Per Nielsen skal forsøge at fravriste HB Køge mesterskabet, som de har vundet tre år i træk.

- Jeg er utrolig glad for at forlænge aftalen i den klub, som jeg har haft meget stærke følelser for, siden jeg startede som seksårig, siger Per Nielsen.

Med ejerskiftet til Global Football Holdings ligger der store planer og lurer i horisonten for Brøndby på kvindesiden.

Formand Jan Bech Andersen afslørede i foråret lidt om planerne, der handler om, at Brøndby skal have det første hold af kvindelige fuldtidsprofessionelle spillere. Det afslørede han tidligere på foråret i programmet ’Vi elsker fodbold’ på DK4.

Per Nielsen fylder 50 i år, men hjertet banker stadig stort for Brøndby. Han har været i klubben uafbrudt, siden han begyndte at spille fodbold som seksårig - dog undgået en periode som cheftræner i Hvidovre på tre år. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Det kræver store millioninvesteringer, hvis de planer skal føres ud i livet for Brøndby.

Per Nielsen har haft ansvaret for Brøndbys kvindehold siden 2015, hvor han afløste Peer Lisdorf.

To gange har han ført klubben til det danske mesterskab. I 2017 og 2019.

Brøndby IF har vundet hele 12 mesterskaber på kvindesiden.

I den netop overståede sæson vandt HB Køge mesterskabet for tredje sæson i træk.

Per Nielsen nåede 547 kampe for Brøndbys førstehold. Kun Bjarne Jensen opnåede flere kampe. Han spillede 556 kampe for klubben.

Per Nielsen vandt fem danske mesterskaber og tre pokaltitler i den periode, han optrådte for klubben siden debuten i 1992. Fra 2002-2008 var han klubbens anfører.