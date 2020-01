Brøndby forlænger med stortalent

Husk, at du kan se alle kampe fra den spanske pokalturnering, Copa del Rey, lige HER.

Anton Skipper er udset til at blive en hjørnesten i Brøndbys centrale forsvar i de kommende år, og nu har de to parter givet hinanden hånden på et længere samarbejde.

Superliga-klubben oplyser onsdag morgen, at 19-årige Anton Skipper har forlænget sin kontrakt frem til sommeren 2023. Dermed følger midtstopperen i slipstrømmen på unge spillere som Morten Frendrup, Peter Bjur, Anis Ben Slimane og Mads Hermansen, der for nyligt har indgået længere aftaler med Brøndby. Det samme gælder Lyngby-lejesvenden Rezan Corlu.

- Først skal der herfra lyde en kæmpe tak til alle spillere, trænere og ledere i Brøndby Masterclass, der har være med til at udvikle den næste generation af Brøndby-spillere. Masterclass er en hjørnesten og et indsatsområde i udviklingen af fremtidens Brøndby, og der er virkeligt sat damp på kedlerne her.

- Det er en stor fornøjelse at følge udviklingen, engagementet og resultatet af det store arbejde, der gøres på daglig basis, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen og tilføjer:

- Skipper har allerede gjort sin entre i 3F Superligaen på fornem vis og leveret særdeles gode præstationer, når der har været bud fra cheftræneren.

- Og det er netop her, en af styrkerne er, hos de her drenge. Der er ikke noget slinger i dagligdagen, hvor der bliver arbejdet stenhårdt, men til gengæld klar, når der bliver kaldt til kamp.

- Jeg er super glad for den tillid og tro, der er på os unge spillere, og så handler det for mig om at gøre, hvad jeg kan, for at betale tilbage, siger Anton Skipper blandt andet. Foto: Lars Poulsen.

Den unge forsvarsspiller jubler over sin nye aftale med Brøndby.

- Jeg har lige været inde og skrive under på kontrakten, så det er forhåbentlig her, jeg får lov til at få mit store gennembrud og får lov til at udvikle mig og hjælpe klubben.

- Jeg er super glad for den tillid og tro, der er på os unge spillere, og så handler det for mig om at gøre, hvad jeg kan, for at betale tilbage. Jeg har ikke haft andet end Brøndby i tankerne, så det var rimelig nemt for mig at sige 'ja tak' og fortsætte her, siger Anton Skipper.

Anton Skipper står noteret for otte kampe for Brøndby.

