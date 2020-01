Brøndby forlænger med ung darling

Fodboldfremtiden er på plads for Morten Frendrup, der har forlænget sin kontrakt med Brøndby frem til 2023.

En aftale som det 18-årige midtbanetalent er meget tilfreds med, fortæller han til klubbens hjemmeside.



- Jeg er rigtig glad for at være i Brøndby IF, så det var ikke så svært at blive enig med klubben om en forlængelse. I efteråret fik jeg masser af spilletid, og det er fedt at spille et sted, hvor træneren tør bruge og stole på unge de spillere.



- Min udvikling har været rigtig god i både Masterclass, og efter jeg blev rykket op på førsteholdet. Jeg glæder mig til at fortsætte den udvikling, og så er det da fedt at vide, man er en del af fremtiden på holdet og i klubben, siger 18-årige Morten Frendrup i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

Morten Frendrup (til venstre) har fået en ny kontrakt i vestegnsklubben. Foto: Jens Dresling

Han får ros af klubbens fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der kalder det en nem beslutning.- Først og fremmest har Morten har gjort det godt, når han har fået chancen, og han er nu en spiller, der til hver kamp bringer sig selv i spil til startopstillingen. Hans tilgang til det at være professionel fodboldspiller kan man ikke sætte en finger på. Han klør på hver eneste dag, og med den indstilling kommer man langt, understreger CV.- Et godt eksempel så vi til sidste træning før derbyet tilbage i december. Her gik Morten ind i en hård tackling, men rejste sig op og spillede videre uden at blinke.

- Da træningen var slut, kunne vi dog konstatere, at hans skinneben var så medtaget af tacklingen, at han måtte en tur forbi skadestuen og sys med en håndfuld sting. Morten startede inde næste dag. Det fortæller meget om Morten og hans indstilling, siger Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

