Brøndby-forløsning: Slår tamme AGF

Det kan godt være mange Brøndby-fans er slukørede over, at CV ikke har hentet andet end Bruus-erstatningen Sebastian Sebulonsen. Men de kan også glæde sig over, at der rent faktisk er kvalitet i truppen. Spørgsmålet er bare, om det er nok.

Brøndby dominerede i store perioder AGF, men havde i første halvleg svært ved at spille sig frem til de helt store åbne muligheder.

Bare 16-årige Oscar Schwartau blev yngste debutant i Brøndbys historie, og gjorde et solidt indtryk. Foto: Lars Poulsen

De to yderste centrale midtbanespillere Anis Slimane og i særdeleshed Christian Cappis var gode til at finde rummene bag AGF’s forsvar og kombineret med to offensive backs og en meget dynamisk offensiv trio, så det ud til at være en stor mundfuld for det aarhusianske forsvar.

Den purunge debutant Oscar Schwartau så mere end spændende ud, og Simon Hedlunds utrættelige dybdeløb var beundringsværdige, men med en Mathias Kvistgaarden på toppen, der ikke havde en stor kamp, blev det sjældent for alvor farligt.

I anden halvleg fik Brøndby dog spillet chancerne endnu større. Simon Hedlund fik i starten to helt frie chancer foran mål, men svenskeren var lige så uskarp, som vi kender ham.

Man kan naturligvis også stille spørgsmålstegn ved, om Brøndby bør sætte så stor lid til en 16-årig og en 20-årig, samt en Hedlund, der i sidste sæson var alt for svingende, i startopstillingen. Det skriger på en offensiv forstærkning.

Simon Hedlund var arbejdsivrig men uskarp foran kassen. Foto: Lars Poulsen

Efter 67 minutters spil kom Divkovic på banen, og selvom kroaten fik serveret en fri bold foran mål formåede heller ikke han at ramme kassen. Til gengæld kunne han 10 minutter senere finde Slimane, der med en afrettet afslutning endelig fik sendt Brøndby i front - ganske fortjent.

Imidlertid virker nyindkøbet Sebastian Sebulonsen til at være pengene værd. Ham og i særdeleshed back-kollegaen Blas Riveros spillede en god kamp, men Niels Frederiksen kunne godt have gjort endnu mere for at få sat dem op på siderummet i offensiven. Diamant-formationen indbyder til aggressive løb fra de to backer, og det er der bestemt perspektiver i.

Kan blive en lang sæson

Uwe Rösler har prædiket om fight, aggressivt genpres og mod på bolden, som nogle af nøgleordene for sit AGF-hold. Det var svært at få øje på i tyskerens første kamp i spidsen for De Hvi’e.

Det er urimeligt at dømme tyskeren på bare en kamp. Men ved første øjekast, ser det ud til at kunne blive endnu en lang sæson for AGF.

Uwe Rösler må hjem på Fredensvang og arbejde med defensiven. Foto: Lars Poulsen

Det så til tider helt ubesværet ud for Brøndby at spille sig bag om de tre centrale forsvarsspillere, og første punkt på dagsordenen må være at få stabiliseret defensiven.

I den anden ende af banen var der ikke meget festfyrværkeri over angrebsduoen Patrick Mortensen og nyindkøbte Sigurd Haugen. Men som AGF kom bedre med i kampen i anden halvleg, var der lysglimt af potentiale med den bevægelige nordmand på siden af en lidt mere stationær Mortensen.

Til gengæld ligner det, at Mads Emil Madsen kan vise sig at være et scoop, når først AGF får styr på spillestilen.

Rösler skal have tid, og det får han. Men efter en elendig sidste sæson, kan snoren vise sig at være knap så lang som sin forgængers.