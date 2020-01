Brøndby forstærker trænerteamet

Det er vigtigt at have øje for detaljen, og det skal Jimmy Brinksby have i Brøndby IF.

Superliga-klubben har nemlig hyret Brinksby som analytiker, og han bliver dermed en del af teamet omkring cheftræner Niels Frederiksen. Jimmy Brinksby har tidligere haft forskellige roller i Næstved Boldklub, men nu får han altså arbejdsplads på den københavnske vestegn.

Jimmy Brinksby har sideløbende med fodbolden arbejdet som skolelærer, men jobbet som analytiker i Brøndby IF er på fuldtid.

- Min måske største opgave bliver det, der hedder 'pre-match', hvor jeg analyserer vores modstandere. Hvordan de bygger deres spil op, hvad de har styrker, svagheder, hvordan de presser; alt sådan noget.

- Vi er jo Brøndby IF, så vi vil helst gerne gøre det på vores egen måde, men der er altid nogle nuancer, man skal justere på og holde øje med, fortæller Jimmy Brinksby til Brøndby IF's hjemmeside og tilføjer:

- Under kampene sidder jeg oppe under loftet og 'live-tagger', altså hvad er det, der sker lige nu, så Niels (Frederiksen, red.) kan vise det i pausen og justere, hvis det er nødvendigt. Det jo ikke ligefrem de bedste pladser, man har på trænerbænken. Der kan jeg se det hele oppefra. Derudover skal jeg hjælpe trænerteamet med at udvikle spillestilen og truppen.

Brøndby IF overvintrer som nummer fire i Superligaen.

Vestegnsklubben har fået nyt ansigt i trænerteamet. Foto: Jens Dresling

