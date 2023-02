Brøndby forventer stort underskud

Superliga-klubben forventer et underskud på 50-90 millioner kroner for 2023

På Vestegnen forventer Brøndby blodrøde tal for 2023.

Torsdag aften har klubben i en selskabsmeddelelse oplyst, at de forventer et underskud på mellem 50 og 90 millioner kroner.

Klubben med nye ejere forklarer, at det blandt andet skyldes, at den sportslige sektor skal styrkes.

Tallene udgør en vis usikkerhed, da klubbens præstationer på banen samt aktiviteten på transfermarkedet kommer til at have en stor betydning.

- Vi har en ambition om, at vi som klub igen kontinuerligt skal spille med i toppen af dansk fodbold og række ud efter europæiske gruppespil, og derfor fortsætter vi i 2023 vores investeringer i den sportslige sektor, siger bestyrelsesformand Jan Bech Andersen.

Foto: Lars Poulsen

Annonce:

- Vores ambitioner afspejles derfor i forventningerne til 2023-regnskabsåret, hvor vi bygger oven på det stærke fundament, vi står på. Det er en strategisk beslutning at foretage disse investeringer for at give os selv de bedst mulige forudsætninger for, at vi i årene, der kommer, lykkes med vores sportslige ambitioner.

- I dag har vi en konkurrencedygtig trup med en ny cheftræner og en stærk talentafdeling, og selvom vi p.t. ligger nummer ti i 3F Superligaen, så har vi stor optimisme og tro på vores trup her på tærsklen til et rigtig spændende forår.

I januar hentede Superligaens nummer ti norske Håkon Evjen i AZ Alkmaar for omkring 14 millioner kroner samt danske Rasmus Lauritsen i kroatiske Dinamo Zagreb for cirka 18,5 millioner kroner.

Lønudgifterne i Brøndby er steget til et enormt millionbeløb. Det fortalte Jan Bech Andersen til Ekstra Bladet i seneste måned.