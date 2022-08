Brøndby-frustration: Kan ikke anke dom

Brøndby er ikke tilfreds med den dom, som Fodboldens Disciplinærinstans afsagde tirsdag.

Derfor ville Brøndby gerne anke kendelsen til Fodboldens Appelinstans.

Brøndby blev tildelt en bøde på 300.000 kr. for urolighederne i Parken i forbindelse med opgøret mod FCK 7. august, hvor der blev affyret kanonslag og affyret romerlys. Derudover blev der kastet med lightere, øl og afrevne sæder på grønsværen.

Men Brøndby blev også frataget udebaneafsnittet i næste opgør mod FC København i Parken. Og det er uanset om det er i pokalturneringen eller i Superligaen.

Foto: Magnus Arnason

Og det er den dom, som klubben gerne ville anke. Men det er ikke muligt i forhold til gældende regler.

Brøndby er stærkt utilfreds med kendelsen, fordi der er tale om en kollektiv straf til alle Brøndby-fans. Der var 2400 Brøndby-fans i Parken 7. august, hvor det er klubbens opfattelse, at næsten alle blågule fans opførte sig ordentligt. Brøndby udpegede 15 ballademagere, som alle har fået karantæner fra Brøndbys kampe.

- Vi har i dag modtaget en dom for den ballade en gruppe individer udførte til seneste Derby. Som vi var ude og sige efter derbyet, så må og skal disse ballademagere ud af fodbold, da de er altødelæggende for det store flertal.

Der var 2400 Brøndby-fans inde i Parken, som godt kunne opgøre sig ordentligt, men så var der ballademagere, som bevidst ødelagde det for resten.

- Vi har arbejdet målrettet på at få fundet disse individer for de hører ikke hjemme på et fodboldstadion. Vi har dags dato identificeret og uddelt 15 karantæner samt uddelt afgifter og erstatningskrav, men arbejdet fortsætter, og vi har et tæt samarbejde med FC København og gennemgår al deres videoovervågning, så der kan komme flere karantæner, udtaler Brøndbys direktør, Ole Palmå.

Han uddyber:

- Med Justitsministeren for bordenden blev der tidligere på måneden nedsat en arbejdsgruppe på tværs af klubber og myndigheder, som netop tirsdag sidder og drøfter, hvordan vi i en samlet indsats kan målrette arbejdet mod de få, der ødelægger det for alle os andre.

- Ingen ønsker kollektive straffe i dansk fodbold, for alle er enige om, at ballademagerne ikke forsvinder ved, at vi straffer alle fans. Langt det største flertal af fans opfører sig ordentligt, og de skal selvfølgelig ikke straffes.

Foto: Jens Dresling

- Set i det lys ville vi have anket kendelsen om fratagelsen af et udebaneafsnit til næste Derby i Parken, hvis det havde været muligt.

- Vi er af den holdning, at hvis vi arbejder tæt sammen på tværs af myndigheder, klubber og fans om en fælles indsats mod dem, der skaber balladen, så kan vi en gang for alle få ballademagerne ud af dansk fodbold, udtaler Ole Palmå.

Brøndby kan kun anke bødens størrelse. Til gengæld er det ikke muligt at anke udelukkelsen af klubbens fans til udebaneafsnittet til næste opgør mod FC København i Parken. Den kendelse står ved magt fra Fodboldens Disciplinærinstans.

FC København virker ikke til at være utilfredse med kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans. I redegørelsen fra klubben hedder det blandt andet:

"FC København har oplyst, at klubben er enige i de betragtninger som er gjort under kampen af dommeren samt Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør".

Det er i hvert fald en indikation på, at FCK formentlig ikke anker den bøde på 150.000 kr., som man fik i forbindelse med Brøndby-kampen 7. august, hvor FCK i øvrigt vandt 4-1.

