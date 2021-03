Brøndby-frustration: - Kunne skifte hele holdet

Da Brøndby-spillerne torsdag aften løb på banen til opgøret mod Randers, vidste spillerne ikke, at en sejr havde betydet generobring af førstepladsen i Superligaen.

- Vi skal kun fokusere på os selv og ikke på, hvad der sker med de andre mandskaber, forklarer Niels Frederiksen, der måske havde set en langt mere inspirerende første halvleg fra sit mandskab, hvis de havde vidst, at en sejr havde givet dem førstepladsen.

Nu blev det jammerligt, hvad Brøndby præsterede før pausen.

- Vi var rigtig ringe før pausen. Den dårligste halvleg i foråret, erkender Jesper Lindstrøm.

Cheftræner Niels Frederiksen viste i hvert fald handlekraft i pausen, hvor han skiftede hele tre mand. Det er første gang, det er sket i hans tid på Vestegnen.

- Jeg kunne have skiftet hele holdet efter den første halvleg. Det var et rigtig skidt udtryk, vi kom på banen med, sammenfatter Niels Frederiksen.

Det blev lidt bedre efter pausen, hvor Brøndby dominerede på bolden, men de skabte ikke mange store, farlige chancer.

Niels Frederiksen var stærkt utilfreds med første halvleg mod Randers. - Jeg kunne have skiftet hele holdet i pausen efter den præstation, siger han. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Lindstrøm var tættest på med et forsøg på stolpen fra distancen.

Kampen mod Randers var et klart bevis på, at Brøndby har store problemer, når modstanderen er kompakt, står langt tilbage og overlader initiativet til Brøndby.

Der bliver ikke noget bagrum at løbe i for Mikael Uhre, ligesom Brøndby har svært ved at nedbryde en kompakt defensiv.

- Vi skal blive dygtigere til at skabe kampene. Det er ikke noget, vi løser hurtigt, men det er helt sikkert en af de ting, vi skal arbejde med, erkender Brøndby-træneren.

Brøndby møder FC København på søndag, hvor både Kevin Mensah og Andrija Pavlovic igen er i spil.

Michael Lumb fik en ganske uheldig debut og blev flået ud i pausen. På den baggrund ser det også ud til, at Peter Bjur, der sad på bænken mod Randers, er tilbage i startformationen.