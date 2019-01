Brøndby giver 'Mini Valderrama' chancen: Sådan scorede han aftalen

Den unge canadier Luke Singh, hvis hårpragt matcher den colombianske legende Carlos Valderramas, er på prøvetræning i Brøndby, der har muligvis har fundet et nyt marked at hente spillere

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Der var et nyt ansigt på banen, da Brøndby onsdag formiddag for første gang i år var på græs. Eller måske rettere en ny hårpragt!

Nu forsøger klubben fra Vestegnen ikke at skjule, at den har den 18-årige canadier Luke Singh på prøvetræning, men det ville også være svært.

Med hårpragt à la den colombianske legende Carlos Valderrama skilte unge Singh sig i den grad ud på Brøndby Stadion.

Singh spiller til daglig på U19-holdet i Toronto FC, men har ikke en professionel kontrakt med MLS-klubben og kan derfor hentes transferfrit.

- Nu ser vi ham an i en uges tid, og så må vi se, om det er noget, vi vil gå videre med. Der er et stykke fra college-niveau til Superliga, så det er en spiller, vi i givet fald skal have tålmodighed med.

- Det er ikke en, der kan gå ind på holdet nu, men han har en god størrelse og en god type, og vi kigger meget på potentialet, siger Brøndby-sportsdirektør Ebbe Sand til Ekstra Bladet.

Husker du den colombianske fodboldlegende Carlos Valderrama? Man skulle næsten tro, at han var i familie med Brøndby-prøvespilleren Luke Singh... Foto: Craig Ruttle/AP

Den atletiske midterforsvarer, der også tidligere har spillet defensiv midtbane, træner med , indtil klubben senere på måneden rejser til Dubai på træningslejr.

Han er canadier, men har rødder på Trinidad & Tobago og har derfor spillet for deres U20-landshold.

Brøndby blev opmærksomme på ham, efter klubbens scountingteam i efteråret var i Nordamerika, og det er også i det lys, at prøvetræningen skal ses.

- Det er et interessant marked, og det her er også for at se, om det er et marked, vi skal gøre mere ud af.

- Det er ikke sådan, at vi skal have prøvespillere i tide og utide, men det et spændende marked at holde øje med, siger Brøndby-sportsdirektør Ebbe Sand.

Bortset fra Singh var det lutter kendte ansigter på banen i Brøndby. Foto: Linda Johansen

Brøndby vil i givet fald kunne få Singh kvit og frit og skal ikke engang betale træningskompensation, som de ellers ville skulle, hvis de eksempelvis hentede et 18-årigt talent i Norge eller Sverige.

Her ville det hurtigt løbe op i halvanden mio. kr.

- Der er nogle andre regler, og det er selvfølgelig også med til at gøre en forskel, konstaterer Ebbe Sand.

Luke Singh var onsdag eneste nye ansigt på træningsbanen, da Brøndby fortsat ikke har hentet nye spillere i dette transfervindue.

