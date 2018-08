Brøndby gør klar til den store rotation

Fem ændringer fra Hobro til startformationen mod FC Nordsjælland.

Brøndbys succesrige træner, Alexander Zorniger, gør nu klar til at starte den store rotation de kommende uger, hvor truppens bredde skal stå sin prøve.

For 2-0 sejren over FC Nordsjælland var første af fem kampe inden for blot 14 dage.

Med sejren over sidste sæsons bronzevindere fik tyskeren set, at han kan stole på sin trup. Brøndby vandt en klar og fortjent sejr over et mandskab, der hverken kunne eller evnede at true Brøndby.

Ud på bænken var sendt Simon Tibbling, Dominik Kaiser og Ante Erceg, mens forsvarsgeneralen Benedikt Röcker og Anthony Jung havde fået helt kampfri.

- Vi har en stor og bred trup. Vi tror på truppen og skal også bruge den. Det vil ske de kommende uger, hvor vi spiller fem kampe, forklarer Alexander Zorniger, der varsler flere ændringer på torsdag, når Brøndby træder ind i Europa League-kvalifikationens tredje runde mod serbiske Subotica. Siden venter FC København søndag i Parken, returkampen mod Subotica næste torsdag i Brøndby og siden hjemmekampen mod Esbjerg i Superligaen.

10 point efter sejre over Randers, Hobro og FC Nordsjælland samt uafgjort mod Vejle efterlader Brøndby i toppen af tabellen efter fire runder med et fint afsæt.

Taktisk justering

Zorniger var tilfreds med det meste, han så mod FC Nordsjælland. Frem for alt organisationen, hvor Brøndby lukkede godt af, fordi holdet taktisk havde justeret til en 4-4-2 formation med både Lasse Vigen og debutanten Josip Radosevic som defensive omdrejningspunkter på midtbanen. Det er en klar forandring i forhold til tidligere, hvor Christian Nørgaard alene varetog den rolle i diamantformationen på midtbanen.

- Vi lavede en taktisk justering mod FC Nordsjælland, forklarer Alexander Zorniger, der var tilfreds med det han så fra sin debutant, Josip Radosevic.

Hovedparten af de 19.225 tilskuere jublede, da Brøndby vandt 2-0 og derved kom tilbage på førstepladsen. Foto: Lars Poulsen.

Fik chancen for første gang

Kasper Fisker fik chancen for første gang fra start i sæsonen. Den arbejdsomme midtbanespiller greb den så længe kræfterne rakte. Han leverede oplægget til Kamil Wilczeks føringstræffer og satte et fornemt aftryk for en position til højre og som 10’er makker til Hany Mukhtar.

- Der blev rokeret meget og det er høj klasse, at vi samtidig kan levere en god præstation.

- Jeg synes, vi i perioder har fundet vores gode spil i starten af sæsonen. Men nu handler det om at levere det gode, stabile spil over en længere periode, siger Kasper Fisker, der sammen med holdkammeraterne fuldstændig har begravet skuffelsen fra sidste sæson.

- Vi er kommet videre. Vi har taget de ting med, vi kan bruge. Specielt de erfaringer vi gjort os. Jeg synes, det har givet en ekstra sult i år. Vi ved, at vi skal arbejde endnu hårdere for at få tingene til at lykkes, påpeger midtbanespilleren, der måske må på bænken torsdag i Europa, hvor enten Dominik Kaiser eller Simon Tibbling får hans plads.

Se også: Vraget til VM: Nu bomber stjernen Brøndby til tops

Se også: Chok-skifte på vej: Ny Superliga-stjerne forhandler med Premier League-klub