Brøndby-håbet lever: - Vi giver ikke op

PARKEN (Ekstra Bladet): Bronzemedaljerne er reelt afskrevet på Vestegnen. Og det håb, der var om fjerdepladsen, som Martin Retov udtrykte, forsvandt langt ud i horisonten søndag aften, da OB besejrede FC Midtjylland. Nu er fynboerne en reel bejler til bronzen.

Nu er der reelt kun pokalfinalen tilbage, som kan blive et lille plaster på såret for Brøndby midt i en elendig sæson, hvor holdet er hele 39 point efter rivalerne fra FC København.

Pokalfinalen bliver redningsplanken, hvis Brøndby skal spille europæisk til sommer.

Der er nu fem point til fjerdepladsen og seks til tredjepladsen, men Esbjerg spiller mandag og kan distancere Brøndby med hele ni point, hvis de vinder over FC Nordsjælland mandag.

Paulis Arajuuri i duel mod Viktor Fischer. Foto: Lars Poulsen.

- Vi giver ikke op og vil forsøge at vinde de sidste tre kampe. Det kan være fjerdepladsen kommer i spil for en plads i Europa. Men vi satser selvfølgelig også op pokalfinalen, siger Martin Retov, der følte anledning til at rose FCK-spillerne for klubbens 13. mesterskab.

Martin Retov roser FCK og kalder dem fortjente mestre efter en storslået sæson. Foto: Lars Poulsen.

- Det er fuldt fortjent FCK vinder mesterskabet. FCK har været det bedste hold i sæsonen. De har mange dygtige individualister. I dag byder vi dem op til dans, men i vores gode periode ved 2-2, scorer de til 3-2, forklarer Martin Retov.

Det var en våd klud i ansigtet på Brøndby, at Mads Kristoffer Kristoffersen godkendte Robert Skovs 1-1 scoring på straffespark, selv om FCK-topscoreren rørte bolden to gange, inden den gik i mål.

Kristoffersen skulle have dømt indirekte frispark til Brøndby i situationen. Det erkendte dommeren også efter kampen.

- Nogle domme går imod os i starten af kampen. Men det er overstået nu, og det kan vi ikke gøre noget ved, siger Martin Retov, der er af den opfattelse, at hans spillere leverede en god indsats på trods af nederlaget.

- Vi har tabt fire gange til FCK i denne sæson med ét mål. Nu må vi analysere tingenes tilstand, så vi kan komme tilbage i næste sæson, fastslår han.

