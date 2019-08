Brøndby har brugt pengene på forhånd

Om få måneder ventes Brøndby at blive tilført et beløb i niveauet 100 mio. kr.

Den planlagte emission blev udskudt fra foråret til efteråret på Vestegnen. Men lige om lidt skal der hentes kapital, så en række initiativer kan søsættes. Det er planen, at der skal investeres i nye betonelementer til Sydsiden, loungefaciliteterne skal opgraderes, lige som der skal investeres yderligere i Masterclass.

Storaktionær og bestyrelsesformand Jan Bech Andersen er en af dem, der skal spytte millioner i kassen ved emissionen.

Men, ifølge Økonomisk Ugebrev, der har analyseret klubbens seneste regnskab, er de 100 mio. kr. allerede brugt på forhånd.

Når Økonomisk Ugebrev søndag udkommer med en større analyse på regnskaberne i Superligaen, er der specielt fokus på Brøndbys aktuelle økonomiske situation.

Her viser gennemgangen, at klubben over det seneste år har opbygget en gæld der langt overstiger de 100 mio. kr., som der ventes at komme i kassen ved den forestående emission. Faktisk er gælden vokset til i niveauet 120 mio. kr.

Udfordret i hverdagen

Samtidig er en del af konklusionen, at Brøndby i dagligdagen har meget store økonomiske problemer med at få driften til at hænge sammen. De kan kun håndtere de økonomiske udfordringer, fordi bestyrelsesformand og hovedaktionær Jan Bech Andersen har lånt penge til klubben. I foråret kom en ny rigmand og lånte penge til klubben. Det nyvalgte bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen har to gange i foråret lånt Brøndby penge til driften. Først to mio. kr. og siden 10 mio. kr.

Gennemgangen fra det seneste kvartalsregnskab sammenlignet med året før viser, at Brøndbys bankgæld samtidig er vokset fra 10 til 12 mio. kr. Anden rentebærende gæld, inklusive lånene på 18 mio. kr. fra Jan Bech Andersen, er vokset fra 0 kr. til svimlende 33 mio. kr. i år.

Leverandørgæld og andre gældforpligtelser er steget fra 32 mio. kr. til 74 mio. kr. i år. Hovedparten af gælden står opført under skyldige omkostninger. Herunder hører almindelig leverandørgæld på 12 mio. kr.

Konklusionen fra Økonomisk Ugebrev er, at Brøndby har opbygget en større gæld, som Jan Bech Andersen kommer til at finansiere for at få butikken til at køre rundt den kommende tid på Vestegnen.

Til trods for, at Brøndby er under stærkt økonomisk pres, skal klubbens mange fans ikke frygte for fremtiden på den korte bane.

Garanti frem til september 2020

Jan Bech Andersen, der allerede har brugt mere end 200 mio. kr. på eventyret i Brøndby, har garanteret, han holder hånden under klubben frem til september 2020. Den garanti løber han ikke fra.

’Jeg har stillet en garanti, og den står jeg naturligvis ved, skriver han i et svar, hvor han også slår fast, at Brøndby maksimalt vil have en gæld på 15 mio. kr., når investeringerne er fuldført.

På spørgsmålet om han er parat til at holde hånden under Brøndby efter september 2020, skriver han:

’Om jeg på et tidspunkt i fremtiden ønsker at investere yderligere i klubben er en teoretisk tanke, som vi må tage, hvis en konkret mulighed skulle opstå’, skriver han.

Foto: Philip Davali

Vi halter stadig bagefter

I de skriftlige svar som Jan Bech Andersen har givet Økonomisk Ugebrev, kommer han med en lille indrømmelse.

Brøndby-formanden og storaktionæren erkender, at Brøndby er udfordret på visse punkter, når det handler om fodboldforretningen i fremtiden.

Han skriver:

’Men vi halter stadig bagefter finansielt, og vi bliver ikke en bæredygtig fodboldklub, hvis vi ikke bliver dygtigere til at købe og sælge fodboldspillere. Med ansættelsen af Carsten V. Jensen som fodbolddirektør er det vores forventning, at vi på sigt ligeledes bliver en top-3 klub, hvad angår køb og salg af spillere og talentudvikling’, pointerer han.

Brøndby har historisk tilbage i 1980’erne, 1990’erne og starten af dette årtusinde været eminente til at sælge fodboldspillere. Klubben har haft en tradition for store spillersalg.

Men de seneste otte-ti år er Brøndby blevet overhalet indenom af både FC Midtjylland, FC Nordsjælland og i sandhed af FC København.

Brøndbys bestyrelsesformand forholder sig ikke direkte til, hvordan man vil skabe en bæredygtig forretning på den lange bane på Vestegnen.

Han skriver blot, at Brøndby maksimalt vil have en kortfristet gæld på 15 mio. kr., når emissionen er fuldført og 100 mio. kr. er kommet i kassen.

Brøndby har ikke ønsket at uddybe svarene til Økonomisk Ugebrev yderligere.

