- Brøndby har smigret mig utrolig meget

Brøndby IF har mandag præsenteret Oskar Fallenius som ny spiller. Den svenske offensivspiller har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2024 med de blå-gule.

En historie Ekstra Bladet kunne bringe tidligt denne mandag:

Brøndby henter talentfuld angriber

Brøndby har længe bejlet til svenskeren, og allerede i sommer var Oskar Fallenius til prøvetræning på Vestegnen. Den var så vellykket, at Brøndby nu har valgt at købe Fallenius fri af Brommapojkarna.

- Jeg har været utroligt smigret over, at Brøndby IF har ønsket at få mig. Jeg ved, at det er en stor klub i Danmark med en stærk fodboldkultur, der spiller med i toppen af dansk fodbold og med mange engagerede fans, der støtter klubben. Jeg var her til prøvetræning, hvor jeg blev taget godt imod af trænere og spillere. Tempoet til træningerne var rigtig højt, og jeg kunne mærke, hvordan der blev arbejdet med at udvikle os spillere, siger Fallenius og tilføjer:

- Niveauet er højere, end jeg har prøvet før, men jeg er kommet hertil for at udvikle mig og lægge nye niveauer på mit spil, så det ser jeg frem til. Jeg ser mig selv, som det vi i Sverige kalder en pointspiller, der elsker at udfordre og søger at score mål og lave assists. Det glæder jeg mig til at vise frem, men jeg er også tålmodig, og nu gælder det om for mig at komme godt i gang med opstarten og lære mine nye holdkammerater at kende.

Oskar Fallenius får trøje nummer 20 i Brøndby IF.

Valget faldt igen på ham

Brøndby tæt på Superliga-profil

Sådan skal FCK handle i januar

OB's transfer-kvaler: Det trækker op til salg