Analyse: Nu skal Brøndby se at få forlænget aftalen med assistenttræner Jesper Sørensen, der er en vigtig brik i et stærkt trænerteam

For abonnenter

Kontraktforlængelsen med Niels Frederiksen kom ikke som den store overraskelse. Det var helt ventet.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen havde ikke mange argumenter for at droppe en forlængelse af aftalen med manden, der igen har fået Brøndby-folket til at se klubben som en samlet helhed.