Brøndby-helt: - Bedste debut jeg har oplevet

Smilet var stort og bredt.

Patrick Pentz, Brøndbys nye lejesvend, blev dagens helt i Vejle.

Han fik en storslået hyldest fra de medrejsende Brøndby-fans, der kaldte ham frem foran alle holdkammeraterne ovenpå 1-0 triumfen.

Den 26-årige østriger tog et straffespark i tillægstiden og sørgede derved for, at Brøndby fik den tredje sejr i træk.

- Det her var den bedste debut, jeg nogensinde har oplevet. Jeg kan ikke forestille mig en bedre kamp, end den her. Ikke mindst fordi jeg holdt nullet, siger Patrick Pentz med et skævt smil.

Man forstår østrigeren. Han kom for én uge siden til Vestegnen fra Bayer Leverkusen som en nødløsning mellem stængerne.

Patrick Pentz reddede straffesparket og sikrede Brøndby sejren. Foto: Claus Bonnerup

Først løb Viborg fra en aftale om at sælge Lucas Lund, siden valgte Leopold Wahlstedt pengene med skiftet til Blackburn.

Annonce:

Pilen pegede så på Patrick Pentz, der fra første dag har levet op til forventningerne.

- Når du skal redde et straffespark, handler det i høj grad også om held. Det er en intuition, når du vælger, hvilken side du går til.

- Så ja, vi var heldige at spille til nul, forklarer den 26-årige keeper med et stort smil.

Patrick Pentz blev hyldet af de medrejsende Brøndby-fans. Foto: Claus Bonnerup

Han havde ikke fået instrukser fra målmandstræner Casper Ankergren før kampen, hvis Vejle fik et straffespark.

- Casper er en fantastisk målmandstræner. Han gav mig frihed til frit at vælge. Og det var jeg meget glad for, siger Patrick Pentz

Han var godt tilfreds med det spil, han så fra sin målmandsposition.

- Vi var det bedste hold, fordi vi konstant forsøgte at spille bolden rundt. Vejle satsede kun på lange bolden, påpeger han.