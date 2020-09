Brøndby-helt om Wilczek: - Jeg ved ikke, hvad jeg må sige

Jesper Lindstrøm var ikke meget for at tale om sin tidligere holdkammerat efter Brøndbys 2-1-sejr i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): - Det er skønt at spille for Brøndby lige nu …

Jesper Lindstrøm smilede bredt, som han stod der ved hegnet i Parken og nød sejren over ærkerivalen. Brøndby er tatoveret på sjælen af ham, og der er derfor ingen, han hellere vil slå end FCK.

At han selv med en smuk scoring stod for udligningen, gjorde ikke eftermiddagen på Østerbro dårligere.

- Jeg kan ikke li' det hold, og det ved samtlige fans. At komme af sted med 2-1 og et mål er dejligt. Folk ved godt, at det er det hold, jeg helst vil score imod, sagde den 20-årige Brøndby-mand, der faktisk kun ærgrede sig over, at der ikke var nogle blågule fans at fejre det med:

- Der er ikke så meget at gøre ved det. Sådan er det nu. Vi må fejre det selv, og jeg ved, at der er mange Brøndby-fans, der hopper rundt hjemme i stuerne. Dem sender vi tankerne til nu.

Der blev garanteret også sendt mange tanke og lykønskninger den anden vej, men hvad der stod i dem, vidste 'Jobbe' ikke, da han mødte pressen. Og det var der en særlig årsag til:

- Jeg har kigget på telefonen, men der er ikke noget internet herinde. Jeg gider ikke logge på deres wi-fi. Det kan jeg ikke se nogen grund til. Jeg venter, indtil jeg kommer hjem.

Jesper Lindstrøm udlignede med en flot scoring i Parken. Foto: Lars Poulsen

Jesper Lindstrøm fremhævede det unge Brøndby-holds evne og vilje til at arbejde stenhårdt for hinanden. De har mistet mange profiler i 2020, men vist, at de godt kan være med alligevel.

En af de spillere, der har sagt farvel til Vestegnen, er Kamil Wilczek, der søndag eftermiddag spillede i Parken iført hvidt.

- Wilczek? Jeg ved ikke, hvad jeg må sige, og hvad jeg ikke må sige. Jeg gider ikke sige så meget om det.

- Jeg har lært, at hvis man ikke har noget godt at sige, så skal man hellere tie stille, sagde Jesper Lindstrøm om sin tidligere holdkammerat, der fik scoret, men alligevel måtte se festen foregå i det andet omklædningsrum.

