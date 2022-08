Brøndby-helt skrev historie

Oscar Schwartau ligner et talent, der hurtigt får et stort gennembrud i Superligaen

Oscar Schwartau har skrevet sig ind i historiebøgerne på Vestegnen.

I en alder af 16 år og 89 dage er han den yngste målscorer nogensinde for Brøndby i landets bedste fodboldrække.

Oscar Schwartau blev Brøndbys yngste målscorer nogensinde. Foto: Lars Poulsen.

Kanonmålet til 2-0 mod OB, hvor han elegant vendte rundt på kanten af feltet og tordnede bolden op i det fjerneste hjørne, var lidt af en perle fra den unge teenager.

- Jeg havde ikke lige troet, jeg skulle score i så ung en alder. Det var lidt overvældende. Det er ikke en jeg sparker ind hver gang, siger Oscar Schwartau.

- Det er gået lidt hurtigere, end jeg havde forventet. Jeg må bare gøre alt på træningsbanen, så jeg kan spille så meget som muligt, siger Oscar Schwartau.

Han fik debut mod AGF og ligner helt bestemt et talent, der hurtigt kommer til at markere sig i Superligaen.

Han er målfarlig, har et eminent blik for spillet. Samtidig har han tekniske færdigheder på et meget højt niveau, når man tager højde for hans unge alder.

Oscar Schwartau scorede sit første mål, da han tornede bolden op i fjerneste målhjørne. Foto: Lars Poulsen.

Det er et talent, der virker til at være lidt ud over det sædvanlige.

Oscar Schwartau kom til Brøndby som 13-årig fra Roskilde, siden har han spillet på klubbens førstehold op gennem rækkerne.

Han bor hjemme hos mor og far. Mandag skal han op og passe skolen på Brøndby Gymnasium, men det er tilrettelagt på en sådan måde, at han kan træne med førsteholdet.

