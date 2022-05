Brøndby-helten tog hævn for 2018: Det gør stadig ondt

Andreas Bruus smadrede FC Midtjyllands attentat på guldet og Brøndby fik taget en lille revanche over for Bo Henriksen efter hans AC Horsens-mandskab var med til at sende guldet til FC Midtjylland for fire år siden

Andreas Bruus var fuldt ud klar over, hvad der tale om, da hans sene udligning på MCH Arena fik snakken til at gå om den mest traumatiske aften i den nyere Brøndby-historie.

- Det gør ondt på alle dem, der var med. Det gør ondt på alle dem, der var med i truppen dengang. Det gjorde ondt på fansene og alle dem, der har været med hele vejen, konstaterede Andreas Bruus efter slutfløjtet mod FC Midtjylland.

Dengang i 2018 sørgede Bo Henriksen for at smadre Brøndbys gulddrømme, da AC Horsens dybt i overtiden scorede til 2-2.

Knust Sviatchenko. Foto: Claus Bonnerup

- Nu fik vi et mesterskab sidste sæson. Det er et lille plaster på såret, men jeg tror aldrig man vil glemme den aften, hverken som Brøndby-spiller eller fan, hvis man har været til stede på det tidspunkt, sagde Andreas Bruus, der var med i truppen mod AC Horsens uden at komme i kamp.

- Jeg har selv været i klubben siden, at jeg var ni år. Jeg har holdt med Brøndby, siden jeg var helt lille, inden jeg startede i klubben.

- Jeg kan love dig for at det stadig gør ondt at tænke tilbage på. Det er rart for at mig at jeg også kan tænke tilbage på et et dansk mesterskab, smilede han og glædede sig over, at Brøndby efter en elendig periode nu er begyndt at høste lidt point igen.

- FC Midtjylland, Brøndby og FCK elsker at drille hinanden. Vi har ikke været så gode i mesterskabsspillet, men vi får pludselig mulighed for at blande os i, hvordan det kommer til at falde ud.

- Lige nu er jeg ligeglad med, hvem der vinder. Jeg er bare glad for at drille dem, der ligger i toppen, fastslog Andreas Bruus, der nægtede at vælge side i guldkampen.

- Hvem ser du helst vinde det danske mesterskabt, FC Midtjylland eller FCK?

- Ingen af dem!

- Hvis du skal vælge?

- Det kommer ikke til at ske, lo han.

Målvarme Anders Dreyer troede han havde sikret ulvene sejren. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg vil aldrig sige, at et uafgjort resultat føles som en sejr, men det var en kæmpe forløsning.

- Vi har en del ting, der går os imod for tiden. Sådan har det været gennem lang tid nu. Det er frustrerende både for os og fansene.

- At vi i det mindste kan svare igen i de her kampe, hvor det ikke går så godt det... Selv om de får scoret to mål til sidst, så er bare rart at vise, at vi står sammen som hold, sagde Andreas Bruus som havde denne forklaring på, at det lykkedes Brøndby at komme tilbage i kanpen.

- Jeg ved ikke om de bliver bange. Vi har jo været der selv. Nu har de kæmpet sig til et resultat og så stiller de sig lidt tilbage.

- Vi har seriøst ikke noget at tabe for tiden, så vi kommer længere frem igen, sagde Andreas Bruus.

Det hele handler om at vi tror på det til det sidste.