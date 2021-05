Brøndby-heltens kryptiske svar

Efter masser af store brændte chancer var det Lasse Vigen, der fik Brøndby Stadion til at bryde ud i guld-jubel, da han kort inden pause-fløjtet bankede bolde op i nettaget til føringen 1-0 mod FC Nordsjælland.

Resten af kampen er historie, for det danske mesterskab er nu Brøndbys, og Lasse Vigen er mere end glad for sejren og triumfen.

- Ubeskriveligt. Det betyder så meget for så mange mennesker. Ikke mange havde regnet med, at vi kunne vinde det her. Der var så mange tvivlere, og dem har vi nu modbevist. Vi har en fantastisk mentalitet. I Aarhus vandt vi udelukkende på mentalitet, i dag vandt vi både på mentalitet og fodbold, siger Lasse Vigen til tipsbladet.dk.

Lasse Vigen er en af de få Brøndby-spillere i den nuværende trup, der oplevede mareridtet tilbage i 2018, hvor det danske mesterskab gled ud af hænderne på klubben i den historiske kamp mod AC Horsens.

Derfor betyder DM-triumfen også noget helt specielt for ham nu.

- Det betyder alt. Jeg har ikke helt ord for det. Det har været en svær sæson personligt også, så det er en fantastisk følelse, siger Lasse Vigen.

God start, god slutning

Midtbanespilleren og dagens målhelt står i den specielle situation, at han efter mesterskabsfesten endnu ikke har afklaring på sin fremtid i Brøndby, da kontrakten udløber denne sommer. Om han forlænger eller skal videre til en ny klub, vil den 26-årige ikke ud med.

- Nej, det kan jeg ikke sige noget om.

Da Lassen Vigen kom til Brøndby startede han med at tage fansene med storm, da han i sin debut-kamp scorede mod FC Nordsjælland. Nu kan han måske tage afsked med en DM-titel og endnu et mål mod netop FCN.

- Jeg har faktisk tænkt over det kortvarigt og havde håbet på, at det ville ske, og det gjorde det heldigvis. Så god start, god slutning, lyder det kryptisk fra Lasse Vigen.