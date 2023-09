Brøndby henter 29-årig back i Holland

Superligaklubben Brøndby har fredag sikret sig en ny back og sagt farvel til en anden.

Venstreback Blas Riveros er således sendt videre til den argentinske klub Atletico Talleres, og ind er kommet den 29-årige Sean Klaiber, der primært har gjort sig i højre side.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside og tilføjer, at der er tale om en toårig aftale.

Han kommer til fra hollandske Utrecht, hvor han indtil danskerens fyring forleden har haft Michael Silberbauer som cheftræner.

- Sean er en virkelig dygtig spiller med mange kvaliteter, både defensivt såvel som offensivt. Vi har sagt farvel til Blas Riveros og ønsker at have en stærk konkurrence på backpositionerne, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Klaiber har i to omgange spillet 188 kampe for Utrecht, mens det blev til 22 kampe for Ajax i perioden 2020 til 2022, hvor han også var ramt af en alvorlig knæskade.

Landsholdsmæssigt har Klaiber repræsenteret de hollandske ungdomslandshold, mens han som senior har spillet tre A-landskampe for Surinam.

Han glæder sig til at prøve kræfter med Superligaen.

- Dansk fodbold har et godt ry i Holland, da der gennem årene har været mange dygtige danske spillere forbi hollandsk fodbold, så jeg glæder mig til at prøve kræfter med en storklub som Brøndby IF med fantastiske fans.

- Jeg kommer hertil for at vinde kampe og arbejde hårdt for holdet og fansene, siger Klaiber til Brøndbys hjemmeside.