Brøndby henter Jacob Rasmussen i Fiorentina

Nu sker der noget på Vestegnen.

Brøndby IF har nemlig hentet den danske forsvarsspiller Jacob Rasmussen fra den italienske storklub Fiorentina.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Rasmussen har fået en fireårig kontrakt på Vestegnen.

- Jeg er et sted i min karriere, hvor jeg har en masse erfaring, som jeg ønsker at få bragt i spil i en klub, der ønsker at spille med i toppen af sin respektive liga. Så da jeg først hørte om Brøndby IF’s henvendelse, og med mit kendskab til Brøndby IF’s trup og klubbens ambitioner, så var jeg aldrig i tvivl om, at det var det rette match, siger den nye Brøndby-spiller blandt andet om skiftet.

Ekstra Bladet erfarer, at den venstrebenede dansker kommer til at koste Brøndby i omegnen af tre millioner euro svarende til knap 22,5 millioner kroner.

Spiller med musklerne

Dermed tangerer købet af Jacob Rasmussen transfer-rekorden i Brøndby, som blev sat i sidste sæson, da vestegnsklubben hentede Nicolai Vallys i Silkeborg for det samme beløb.

Brøndby har dermed brugt 40 millioner kroner på centrale forsvarsspillere de to seneste transfervinduer.

Rasmus Lauritsen kom nemlig til fra Dinamo Zagreb i vinter for 18 millioner kroner, og Carsten V. Jensen sender dermed et klart signal til konkurrenterne.

Den 26-årige forsvarsspiller tilbragte sidste sæson på leje i Feyenoord, hvor han sammen med resten af holdet vandt det hollandske mesterskab.

Danskeren spillede dog kun ti kampe i løbet af sæsonen.

Puslespillet skal gå op

Carsten V. Jensen kan dermed krydse venstrebenet forsvarsspiller af fra tjeklisten, og dermed er afløseren til Frederik Winther, hvis lejeaftale er udløbet, fundet.

Tilgangen af Jacob Rasmussen betyder med al sandsynlighed, at Brøndby også skal skille sig af med en forsvarsspiller, og her kunne Henrik Heggheim, der i foråret var udlejet til Välerenga, godt stå for skud.

