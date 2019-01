Brøndby henter svensk es: Koster det samme som Wilczek

Simon Hedlund skifter til Brøndby for en beskeden pris i omegnen af 250.000 euro – 1,875 mio. kr.

Ebbe Sand har lavet den første handel, efter han tiltrådte som sportsdirektør i Brøndby ved årsskiftet.

25-årige Simon Hedlund er hentet i tyske Union Berlin. Svenskeren kommer til Vestegnen på en lang aftale frem til sommeren 2023.

Brøndby har fået den tidligere Elfsborg-spiller til en ganske fornuftig pris. Faktisk koster offensivspilleren næsten det samme, som Brøndby for tre år siden betalte for topscorer Kamil Wilczek.

Dengang kostede polakken 1,7 mio. kr. at købe fri i italienske Carpi. Nu må Brøndby betale i omegnen af 250.000 euro – 1,875 mio. kr. – for at købe Simon Hedlund fri af kontrakten med den tyske 2. bundesligaklub.

hedlund

Hvis Hedlund leverer på samme niveau som Wilczek, har Ebbe Sand gjort en ualmindelig god handel, fordi Hedlund har en alder, hvor han kan sælges videre.

- Jeg har haft et par gode sæsoner i Union Berlin, men i denne sæson har jeg savnet spilletid. Det offensive fodbold Brøndby spiller, tiltaler mig rigtig meget. Jeg kender presfodbold fra Tyskland, hvor det er meget udbredt, så Brøndbys måde at spille på passer mig godt, da jeg er offensiv i min spillestil og hurtig med og uden bold, siger Simon Hedlund til Brøndbys hjemmeside. Han får trøje nummer 27 og træner allerede lørdag med sine nye holdkammerater.

Kan spille flere pladser

Simon Hedlund er en offensiv type, der er hurtig på fødderne, kan spille på begge kanter, men kan også udvikle sig som en god, fremtidig makker til Kamil Wilczek, fordi han vil være perfekt som dybdeløberen.

Ebbe Sands første nyindkøb er på plads. Foto: Hening Hjorth

Hedlund har siden sommeren 2016 spillet i Union Berlin. De første to sæsoner var han fast mand, men siden Urs Fischer satte sig i trænerstolen i sommer, har han ikke set mod svenskeren.

Simon Hedlund har i efteråret været marginalspiller i den tyske hovedstadsklub. Derfor har svenskeren også haft et brændende ønske om en ny udfordring, hvor muligheden for spilletid er større end på Union Berlins mandskab.

I Brøndby skal han konkurrere med Mikael Uhre, Nikolai Laursen og Ante Erceg om pladsen ved siden af topscorer Kamil Wilczek.

Hedlund har i øvrigt en fortid i svenske Elfsborg, hvor han var klubkammerat med den tidligere Brøndby-kaptajn Johan Larsson. I den svenske klub var han både med til at vinde mesterskabet og en pokaltitel.

