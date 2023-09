Brøndby henter tidligere Ajax-spiller: Betaler ni millioner

Superliga-klubben sender en pæn pose penge til Holland for at få Sean Klaiber den anden vej

Så sker der ting og sager på Vestegnen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger køber Brøndby IF nemlig Sean Klaiber i FC Utrecht i Holland.

Og det er ikke en billig fornøjelse at få den 29-årige back til Vestegnen.

Som Ekstra Bladet forstår, så betaler Carsten V. Jensen og kompagni i omegnen af ni millioner danske kroner for Sean Klaiber.

Backen har været Brøndbys førsteprioritet hele fredagen, hvor klubben har arbejdet på at få de sidste detaljer på plads siden de tidlige morgentimer.

Foto: Pro Shots Photo Agency/Ritzau Scanpix

Sean Klaiber har efterhånden været i Danmark i nogle timer, og Ekstra Bladet har set ham forlade Brøndby Stadion for at sætte sig ind i bil.

Kilder fortæller videre til Ekstra Bladet, at det hele har gået efter planen hele dagen, og der ikke har været problemer endnu.

På nuværende tidspunkt kendes kontraktlængden ikke.

I Sean Klaiber får Jesper Sørensen en dygtig fodboldspiller til sin førsteholdstrup.

Backen har tidligere spillet for selveste Ajax, som købte ham for over 30 millioner danske kroner for nogle år siden.