Brøndby holdt legestue, men ...

Storspil og superscoring af Jesper Lindstrøm på en dag, hvor Brøndby viste topniveau, men to spillere blev skadet

Efter tre nederlag i træk fik Brøndby både spille- og pointmæssigt oprejsning, da OB blev besejret i fornem stil med 3-1.

I perioder var der faktisk klasseforskel på de to mandskaber. Derfor var sejren også fuldt fortjent til hjemmeholdet.

Storsejren vil mest af alt blive husket for Jesper Lindstrøms fantastiske langskudsmål til 3-0.

Stortalentet modtog bolden i Brøndbys venstre side, tog et træk forbi en modstander og fem-syv meter uden for feltet tordnede han bolden helt op i fjerneste målhjørne.

En sublim scoring, der afgjort må kandidere blandt sæsonens smukkeste træffer indtil nu.

Scoringen var kulmination på en fornem start på anden halvleg, hvor Andrija Pavlovic havde indledt den med sin første scoring for Brøndby.

Serberen fik pludselig en friløber efter hurtigt og smart opspil fra Jesper Lindstrøm og Rezan Corlu, der for første gang fik chancen fra start i sæsonen.

En sikker scoring fra Pavlovic, der med sin stærke fysik er stærk til at holde fast i bolden.

Niels Frederiksen med to knyttede næver, da Jesper Lindstrøm har scoret et drømmemål til 3-0. Foto: Lars Poulsen.

Debutant blev båret ud

Blas Riveros var med fra start for første gang i Superligaen. Og det var en ganske klog beslutning fra Niels Frederiksens side.

Den hurtige og gennembrudsfarlige venstrekantspiller leverede en stærk indsats – specielt før pausen.

Han bragte Brøndby foran 1-0 efter et oplæg fra Mikael Uhre, der trak fri i højre side og spillede bolden bagest i feltet, hvor Riveros scorede fladt.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Debutanttriumf på Brøndby Stadion: Blas Riveros gør det til 1-0 for de gulklædte. Video: Discovery Networks Danmark

Blas Riveros forlod Brøndby Stadion på en båre midtvejs i anden halvleg.

Han blev båret ud efter et voldsomt sammenstød med Ryan Laursen. Det så ud til, at de to spillere stødte deres knæ sammen i en nærkamp.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Blas Riveros forlader banen på en båre efter sammenstød. Video: Discovery Networks Danmark

Endnu en streg i regningen var det, at Rezan Corlu blev skadet og måtte udgå efter pausen.

Savner kvalitet

Da OB var kommet bagud 0-3, råbte anfører højt, klart og tydeligt til sine holdkammerater: - Vi skal have bedre kvalitet!

Det var en bemærkning, der ramte plet for fynboerne.

For OB, der kom fra to sejre i træk, savnede i sandhed kvalitet på alle fronter på banen. Uskarpe og upræcise i alt, hvad de foretog sig.

Efter 3-2 sejren over FCK i sæsonpremieren ligner OB et hold, der skal have marginalerne, hvis den hedder top-6 efter grundspillet.

Der er alt for store udsving hos det fynske fodboldflagskib, der søndag mod Brøndby både var dårlige til at forsvare og skabe chancer.

Max Fenger reducerede til 1-3 i tillægstiden. Det var ottende kamp i træk i sæsonen, hvor Brøndby ikke evnede at holde nullet.

Fem svenskere misser Danmark-kamp efter britisk stramning

Afsløring: Landsholdet i ruiner - syv mand i fare for afbud

Brøndby skal snart trykke nye penge