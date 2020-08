Brøndby i blodet: Fælles front mod Wilczek

Flere tidligere og nuværende Brøndby-spillere har udtrykt deres mening om Kamil Wilczeks overraskende skifte til FC København.

En af dem er den forhenværende Brøndby-back Riza Durmisi, der i dag er på kontrakt i Lazio. På Instagram skriver han i en story:

'Jeg forstår simpelthen ikke, at man kan se sig selv i spejlet efter alt det klubben har givet/gjort for en.' Han tilføjer herefter 'We will rise and shine as always.'

Den holding deler hans tidligere holdkammerat fra Vestegnen, Frederik Holst, som i dag er tilknyttet Elfsborg. På sin egen Instagram-story deler han anden akt af Riza Durmisis budskab om Wilczek-transferen ... Flere emoji-opkast på stribe.

Artiklen fortsætter under billedet:

Frederik Holst delte denne Instagram-story fra Riza Durmisi, der er rettet mod Kamil Wilczeks skifte til FCK. Foto: Skærmbillede fra Instagram.

Frederik Holst og Kamil Wilczek spillede sammen i halvandet år fra 2016 til 2017. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Også nuværende spillere tilkendegiver deres mening

Den unge Brøndby-spiller Anton Skipper har også ytret sig om transfer-bomben, der officielt detonerede tidligt torsdag formiddag i Superliga-landskabet.

Det sker via et Twitter-opslag, som en anden tidligere Brøndby-aktør, Ferhan Hasani, har smækket ud i online-universet. Det lyder 'engangbrøndbyaltidbrøndby', med teksten 'Der er da nogen, der forstår det.'

Artiklen fortsætter under tweetet:

'Engang Brøndby - altid Brøndby' var netop, hvad Kamil Wilczek udtalte, da han i januar forlod Brøndby til fordel for tyrkiske Göztepe.

Makedoniske Ferhan Hasani, der nu spiller i finske HJK Helsinki, har også vendt Wilczek-transferne på Instagram, hvor han på hans story har delt et billede af sig selv i Brøndby-trøje med teksten 'Engang gul og blå, altid gul og blå'.

