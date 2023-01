Brøndby i dialog om Slimane-salg

Den franske klub Lorient er klar til at købe Anis Ben Slimane i Brøndby - og ventes at sende et officielt bud inden for de kommende dage

Nu sker der snart noget!

Anis Ben Slimane er på vej væk fra Brøndby.

Rygterne er nu mere konkrete.

Som Ekstra Bladets forstår det, er der dialog mellem Brøndby og Lorient om at købe den tunesiske landsholdsspiller fri af den nuværende aftale med Brøndby.

Dialogen ventes inden for de kommende dage at munde ud i et officielt bud i fodbolddirektør Carsten V. Jensens indbakke.

Anis Slimane spillede VM for Tunesien. Foto: Lars Poulsen

Det ligner ikke nødvendigvis en transfer i den høje ende, som fodbolddirektør Carsten V. Jensen måske havde sat næsen op efter.

Alt tyder på, at Lorient kun er parat til at byde i niveauet 20 mio. kr. for Anis Ben Slimane. Det kan forhandlinger dog naturligvis ændre på.

Det vil være lidt en streg i regningen, hvis prisen for Slimane havner på så lavt et niveau. Og det er et reelt spørgsmål, om Carsten V. Jensen er villig til at sælge ham så billigt, selv om han vil opleve en spiller, der givetvis presser på for at få et salg igennem.

Slimane debuterede for Brøndby i foråret 2020. Først i periferien af holdet, siden som stamspiller fra 2021/22-sæsonen.

Slimane i aktion for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

I denne sæson har han været meget svingende i niveau. Han har dog fået spilletid i alle 17 kampe i efteråret.

Anis Ben Slimane har kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2024.

Brøndby har ønsket at forlænge aftalen, men den 21-årige midtbanespiller vil ikke skrive under på en ny aftale. Han er indstillet på at prøve evnerne af på et højere niveau.

Og det betyder, at hans værdi for Brøndby kun bliver mindre for hver dag, der går frem mod kontraktudløb.