Brøndby i kamp om ønskeangriber

Brøndby får ikke ønskeangriberen Ohi Omoijuanfo uden kamp.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er angriberens tidligere klub, Molde, også inde i billedet til at hente ham retur efter blot otte måneder i Serbien.

Røde Stjerne fra Beograd og 28-årige Omoijuanfo skal således inden for de nærmeste dage træffe et valg, hvor fremtiden skal være.

Men Brøndby skal med stor sandsynlighed forhøje sit bud, hvis der skal være en chance for, at Røde Stjerne accepterer det.

Det første bud på 7,5 mio. kr. er blevet afvist. Serbiske medier mener at vide, at man skal ramme en transfer i niveauet 11-15 mio. kr., hvis Røde Stjerne-ledelsen skal acceptere et salg, selv om klubben fik nordmanden ganske gratis.

Ohi Omoijuanfo har tilbud fra både Brøndby og Molde. Nu skal han vælge, hvor fremtiden ligger. Foto: Svab David/Ritzau Scanpix.

Sikkert er det, at Ohi Omoijuanfo er fuldstændig færdig i Røde Stjerne.

Da Røde Stjerne tirsdag kiksede pladsen i Champions League-gruppespillet via 2-2 mod Maccabi Haifa blev der skiftet fire mand ind.

Ohi Omoijuanfo var ikke en af dem. Han fik lov at sidde på bænken hele kampen.

Han nåede 11 mål i 23 kampe. Og det står klart, at fremtiden på ingen måder er i Serbien.

Spørgsmålet er nu om han vil retur til trygge omgivelser i Molde, hvor han i sidste sæson var topscorer i Eliteserien med 27 træffere, eller er parat til en ny udfordring i Brøndby.

Der er også en økonomisk side af sagen, som angriberen skal have forhandlet på plads med sin nuværende arbejdsgiver. For han fik en treårig aftale, da han skiftede i starten af 2022.

