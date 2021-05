- Den ambitiøse tilgang krydret med det stærke sammenhold, vi har skabt, er helt unikt, mener Kevin Mensah, der her sætter ord på alle sine holdkammerater

Det kommer som et chok for alle. Eksperter, trænere, konkurrenter og ikke at forglemme - dem selv.

Ingen havde nemlig forventet, at Brøndby anno 2021 én kamp før afslutningen på sæsonen står med en matchbold og selv kan afgøre, om guldet for første gang i 16 år igen skal placeres på Vestegnen.