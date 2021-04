Brøndby i opvisning: Presser mestrene

En klar sejr efter en disciplineret indsats sikrede, at Brøndby stadig er med i guldkampen

Brøndby fik sin første sejr i mesterskabsspillets fjerde runde, mens FC Nordsjælland led det første nederlag i 11 kampe.

3-0 triumferede Brøndby og lægger sig derved lige i baghjulet på FC Midtjylland før de i torsdagens opgør møder FC København.

Mikael Uhre scorede før pausen, mens de to indskiftede Andrija Pavolovic og Lasse Vigen kom på tavlen kort før tid i et opgør, hvor Brøndby leverede en stærk og disciplineret taktisk indsats.

Lasse Vigen kom ind og scorede til 3-0, da Brøndby satte tingene på plads mod FCN. Foto: Lars Poulsen.

Det formstærke hjemmehold sled med at skabe et etableret angrebsspil, fordi Brøndby konstant var over modstanderne på kunsten i Farum.

Brøndby er på mange måder blevet Flemming Pedersens onde ånd. FCN-træneren har nu i ni forsøg endnu ikke prøvet at besejre rivalerne fra Vestegnen.

Faktisk er FC Nordsjælland blevet en af Brøndbys favoritmodstandere. De blågule har således ikke tabt de seneste 14 opgør i Superligaen. Det er mere end tre et halvt år siden den seneste sejr til FCN-mandskabet – 23. juni 2017.

Kamal-Deen Sulemana leverede ingen stor kamp, selv om Manchester Uniteds scout så på. Foto: Lars Poulsen.

Kamal-Deen under opsyn

Kamal-Deen Sulemana tiltrækker sig helt naturligt stor opmærksomhed fra det meste af fodbold-Europa.

Hurtigheden, fysikken, de tekniske færdigheder og hans blot 19 år tiltaler flere af de store, europæiske klubber.

På tribunen onsdag aften sad Manchester Uniteds skandinaviske scout, Tommy Møller Nielsen og noterede flittigt.

Den engelske storklub er en af de mange klubber, udover Ajax og Bayer Leverkusen som viser interesse for FCN-gudfuglen.

Men det blev aldrig Sulemanas aften. Han viste kun i glimt sine færdigheder. Brøndby formåede ofte at lukke ned for den ghanesiske raket, der har spillet mange bedre kampe i sæsonen.

Mikael Uhre scorede til 1-0 på Anis Ben Slimanes floitte forarbejde. Foto: Lars Poulsen.

Slimane greb chancen

Mens Jesper Lindstrøm afsonede karantæne, fik Anis Ben Slimane chancen fra start for blot anden gang i foråret.

Og den talentfulde midtbanespiller greb det halmstrå, han havde fået fra Niels Frederiksen.

I en offensiv rolle centralt fyldte han godt op. Han var i sandhed også drivkraften til Brøndbys føringsmål.

I kraft af sin fysiske styrke vandt han den direkte duel mod Daniel Svensson helt ude ved sidelinjen.

Slimane trak forbi og serverede bolden for topscorer Mikael Uhre, der scorede med ryggen til målet.

Brøndby og Superligaens topscorer står nu noteret for 15 sæsontræffere.

Der gik lidt tid før scoringen blev godkendt. Der var nemlig tvivl om Slimane havde bolden over sidelinjen, da han trak forbi Daniel Svensson. TV-billederne kunne ikke dokumentere det, så scoringen blev godkendt.

Sled med at skabe chancer

FC Nordsjællands tekniske spillere havde det svært overfor Brøndbys kompakte defensiv og massive pres.

FCN-mandskabet havde svært ved at spille bolden ud af egen forsvarszone. Og når de en sjælden gang før pausen kom i nærheden af Brøndby-målet løb det ofte ud i sandet.

Kort før pausen havde hjemmeholdet den første afslutning indenfor målrammen, da anfører Magnus Kofod testede Marvin Schwäbe, der måtte give en returbold.