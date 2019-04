Brøndby i tredje finale i træk: - FCM har jeg slået før

Martin Retov har opskriften på, hvordan Brøndby vinder den 8. pokaltitel til klubben fra Vestegnen, når modstanderen er FC Midtjylland.

Den midlertidige cheftræner var nemlig med både i 2003 og 2005, da Brøndby i begge tilfælde besejrede FC Midtjylland i pokalfinalen.

- Vi går ind for at slår FCM i finalen. Vi ved vi skal møde Danmarks bedste hold på dødbolde. Men jeg har heldigvis før prøvet at besejre dem, smiler Martin Retov, der var stolt over spillernes præstation mod AaB i pokalsemifinalen.

- Det gør mig stolt at se, hvad spillerne præsterede i den kamp. Det var tæt på at være det bedste kamp i foråret, siger han.

Pokaltitlen kan ikke redde Brøndbys sæson. Udover pokalen skal Brøndby slutte i top-3, hvis klubbens målsætning skal opfyldes.

- Nu lægger vi pokalen til side, fordi der er lang tid til finalen. Nu fokuserer vi på Superligaen, hvor vi skal i top-3, fastslår han.

Brøndby spillede for en sjælden gang skyld til nul i semifinalen mod AaB. Det skete på en aften, hvor nordjyderne ikke var særlig farlige foran Martin Schwäbes mål.

Dog følte AaB sig snydt for et straffespark efter pausen, da Hjörtur Hermannsson havde hånden på bolden på et indlæg.

