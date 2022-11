Brøndby IF fyrer Niels Frederiksen

Eventyret er slut.

Brøndby IF har mandag morgen fyret cheftræner Niels Frederiksen efter et skidt 2022, hvor holdet fra Vestegnen slet ikke har præsteret optimalt.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

På trods af de sløje resultater i indeværende sæson har fodbolddirektør i Brøndby Carsten V. Jensen kun pæne ord om den nu tidligere cheftræner.

- Niels har været den helt rigtige træner for Brøndby IF, siden han kom til klubben tilbage i 2019, og han har i perioden gjort et rigtig flot stykke arbejde. Niels har skrevet sig ind i historiebøgerne som den cheftræner, der hjemtog mesterskabet til Vestegnen efter 16 års fravær, og derfor fortjener Niels størst mulig tak for sit store bidrag, siger Carsten V. Jensen via Brøndbys hjemmeside og fortsætter.

Der har været grund til panderynker hos Niels Frederiksen i denne sæson. Foto: Lars Poulsen

- Niels og jeg har som bekendt igennem længere tid haft en dialog om fremtiden. Vi havde samme dialog om fremtiden for et par sæsoner siden, hvor vi dengang blev enige om at forlænge den daværende aftale. I vores dialog denne gang er Niels og jeg i fælles forståelse nået frem til, at vi nu skal videre hver for sig. Vi ønsker Niels alt det bedste i hans videre karriere.

- Fantastiske år

Niels Frederiksen kom til Brøndby i 2019, og den 52-årige træner understreger, at han har haft en fantastisk tid i klubben på trods af de seneste måneders resultater.

- Jeg har haft 3,5 fantastiske år i Brøndby IF med mange gode kolleger, oplevelser og mindeværdige øjeblikke. De resultater, der er blevet skabt, har i min optik været på toppen af, hvad man kunne forvente. Naturligvis med klubbens første mesterskab og europæiske gruppespil i 16 år som det største. Den glæde og eufori, som det skabte blandt så mange, vil jeg huske for altid, siger Niels Frederiksen via Brøndbys hjemmeside.

Niels Frederiksen vandt mesterskabet med Brøndby i 2021. Det var første gang i 16 år, at klubben kunne kalde sig danske mestre. Foto: Lars Poulsen

Brøndby indtager lige nu en aktuel 10.-plads i Superligaen og har blot vundet fem kampe i denne sæson.

Senest tabte holdet fra Vestegnen med 0-2 til Viborg, hvilket satte en tyk streg under det dårlige forår i Brøndby.

