Brøndby-ikon var i spil til jobbet

Der har været mange muligheder undervejs, men Martin Retov er stadig i Brøndby som assisterende træner for Jesper Sørensen.

Efter hvad Ekstra Bladet erfarer, har Brøndby-ikonet de seneste måneder haft flere muligheder for at springe fra rollen som assistent til cheftrænerjobbet.

Han var stærkt inde i billedet til jobbet som cheftræner i IFK Göteborg, hvor også Niels Frederiksen var blandt kandidaterne.

Klubben gik i stedet med Jens Bertel Askou, der skiftede fra Superliga-nedrykkerne fra Horsens.

Martin Retov var inde i billedet til jobbet som cheftræner i IFK Göteborg, men valgte at blive i Brøndby, hvor han fortsætter som assistent under Jesper Sørensen. Foto: Lars Poulsen

Loyal soldat

Martin Retov har også været i spil til jobbet i Horsens, hvor han har en fortid som spiller. Men her faldt valget på Joakim Persson, der som aktiv spillede for Esbjerg.

For Martin Retov handler det i høj grad også om den rigtige timing. Han har to døtre, som han formentlig ikke vil for langt væk fra, selv om de er på vej ind i teenagealderen.

Martin Retov blev assistent i Brøndby i 2017, og siden overtog han kortvarigt cheftrænerjobbet i fire måneder i foråret 2019, da Alexander Zorniger blev fyret.

Efterfølgende trådte han tilbage i rollen som assistent, da Niels Frederiksen blev cheftræner. Det er fortsat under den nuværende cheftræner, Jesper Sørensen.

Martin Rtov har været assistent gennem snart seks år. Han fik dog fire måneder som cheftræner, da Alexander Zorniger blev fyret i 2019. Han trådte tilbage i assistentrollen, da Niels Frederiksen kom til. På et tidspunkt skal han ud på egne ben for at være cheftræner. Foto: Jens Dresling

I foråret forlængede Martin Retov sin kontrakt med Brøndby. Men klubben har ikke meldt ud, hvor længe kontrakten løber. Det kan være et signal om, at han er ansat på en funktionsaftale med mulighed for at slå til, hvis det rigtige job pludselig opstår.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Martin Retov, der ikke har nogen kommentarer til oplysningerne.