Brøndby indberettet efter guldkamp

Mandag var der ekstase og en vis portion kaos, da Brøndby vandt mesterskabet for første gang i 16 år.

Det endte blandt andet med fans på plænen, hvor spillerne måtte tage benene på nakken. Nu bekræfter disciplinærinstansen, at de har fået en indberetning fra dommer Jakob Kehlet.

- Vi er der, hvor vi har fået dommerens indberetning, og DBU’s sekretariat skal til at kigge på den, siger Fodboldens Disciplinærinstans' formand, Jens Hjortskov, til TV2.

Foto: Lars Poulsen

Han forventer, at kunne melde ud engang i næste uge.

Brøndby fortalte tidligere på ugen, hvorfor de åbnede portene og lod folk trænge ind på stadion, og invasionen forsinkede pokalløftet.

Derudover gjorde det store antal mennesker, der kom ind, at Brøndby ikke holdt sig på det tilladte antal tilskuere i forhold til coronarestriktionerne.

Og så var der ligeledes antændt romerlys på stadion.

Disciplinærinstansen tager det hele under behandling, men afslutning på sagen må man altså væbne sig lidt med tålmodighed for at få.