Brøndby jagter Superliga-profil

Niels Frederiksens tålmodighed er ved at være opbrugt.

Brøndby-cheftræneren forlangte efter søndagens Superliga-kamp i Vejle nye spillere til sit ramponerede mesterhold, og det er netop i Nørreskoven, at Brøndby har udset sig en væsentlig forstærkning til det centrale forsvar.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger så har Brøndby henvendt sig til Vejle for at høre på den kroatiske forsvarskrumtap Denis Kolinger.

Kroaten, med en enkelt landskamp under vesten, kom til Vejle så sent som i januar, men fra dag ét har Kolinger taget taktstokken i Nørreskoven og spillet med imponerende styrke, overblik og fart.

Denis Kolinger har tidligere været på ønskelisten i England, hvor blandt andre West Bromwich har været interesseret i den nu 27-årige forsvarsspiller. Han endte dog i Vejle via Andrew Zolotkos netværk, og Vejle har hele tiden været klar over, at Jyllands Rubin nok var et trinbræt til noget større.

Denis Kolinger (tv) er en enstremt vellidt leder i Vejle, der derfor tager sig godt betalt, hvis kroaten skal videre. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle tøver dog med at sælge Kolinger til en klub i Superligaen. Derudover har han vist sig som en samlende kraft i omklædningsrummet. Derfor forlanger Vejle sig godt betalt for sin forsvarsprofil, der har kontrakt frem til udgangen af 2024.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger forlanger Vejle i omegnen af 8-10 millioner kroner for Denis Kolinger, hvilket Carsten V. Jensen ikke er klar til at ryste op med på nuværende tidspunkt i transfervinduet.

Derfor er det sandsynligt, at Brøndby går videre med billigere løsninger eller forsøger at presse prisen lidt ned i Vejle.

Ekstra Bladet har været i kontakt med både Brøndby IF og Vejle Boldklub. Ingen af Superliga-klubberne har nogen kommentar til tovtrækkeriet om Denis Kolinger.

Transfervinduet i Danmark lukker 31. august kl. 23.59.