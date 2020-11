Brøndby jagter transfer-guld

Brøndby skal snart forberede sig på en fremtid uden Marvin Schwäbe mellem stængerne.

Tyskeren står med kontraktudløb efter sæsonen, og alt peger mod et skifte til hjemlandet. Senest til sommer.

Derfor er det naturligt, at Brøndby afsøger markedet for alternativer. Her er Oscar Jansson fra Örebro en blandt flere muligheder.

Den snart 30-årige keeper står lige nu i en særdeles gunstig position. Han har kontraktudløb om én måned, og efter en fantastisk sæson får Brøndby ham med sikkerhed ikke uden kamp.

Flest redninger i ligaen

- Oscar Jansson har afgjort haft sin hidtil bedste sæson. Han er stærk i luften og virkelig god med fødderne i det opbyggende spil.

Marvin Schwäbe har kontraktudløb til sommer. Hvis Brøndby henter Oscar Jansson, kan Schwäbe blive solgt i januar. Foto: Lars Poulsen.

- Han har uden tvivl været i top-5 blandt keeperne i Allsvenskan i denne sæson, vurderer Matthias Larsson, journalist på Kvällsposten og Expressen.

Oscar Jansson er faktisk den keeper i den svenske liga med flest redninger i denne sæson. Han har præsteret hele 109 af slagsen og har en aktuel redningsprocent på 73,65 procent.

Brøndby vil ikke betale transfer for spillere over 27 år. På den måde passer Oscar Jansson perfekt, fordi hans aftale udløber lige om lidt i Örebro.

Den store keeper har en fortid i Tottenham, hvor han spillede i fem år uden en førsteholdskamp, inden han røg til Shamrock Rovers.

De seneste otte sæsoner har han været i Örebro, men nu skal han prøve andre udfordringer.

Oscar Janssons agent, Daniel Rönnberg, har til FotbollDirekt sagt, han ikke overraskende mener, målmanden er den bedste i den svenske liga.

- Interessen er stor. Både fra klubber i Allsvenskan, men også klubber i Norge, Danmark, Ungarn og klubber i Championship, siger agenten til det svenske medie.

Hvis det bliver aktuelt med en aftale med Brøndby, kan Marvin Schwäbe ende med at blive solgt ét halvt år før, kontrakten udløber.

Brøndby har i forvejen Mads Hermansen, der er store forventninger til i løbet af en-to sæsoner.

