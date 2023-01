Brøndby-job kan få konsekvenser for familien

Jesper Sørensen var ikke i tvivl.

Det opkald, han fik fra Carsten V. Jensen, ville han udfordre. Uanset om han lige havde forlænget sin kontrakt som U21-landstræner med DBU.

- Brøndby er ikke et tilbud, jeg kunne sige nej til at forfølge. Jeg gjorde alt for at give dem et indtryk af, at de skulle vælge mig, siger Jesper Sørensen, der nu er tilbage på Vestegnen i en anden rolle end for ét år siden, hvor han forlod klubben som assistent.

Jesper Sørensen jagtede muligheden for at få jobbet, da Carsten V. Jensen henvendte sig. Foto: Lars Poulsen

- Der er enorm interesse for Brøndby. Og vi ved, at der er store forventninger. Det er et pres, men det er også sjovere, når man opnår det, man jagter, siger Jesper Sørensen og slår fast:

- Jeg blev lidt glad og stolt. Og helt ærligt synes jeg, det var godt gået, hvis jeg skal være helt ærlig, siger han.

Adskilt fra familien

På ét år er der sket meget i Brøndby. De solgte godt nok Mikael Uhre og Morten Frendrup, men de mistede også Jesper Sørensen.

Han skiftede til DBU for at få mere tid med familien, der bor i Aarhus. Nu bliver de igen adskilt, når han skal være seks af ugens dage i Brøndby.

- Vi taler om at rykke familien til København, fordi det her job kræver, at jeg er i Brøndby rigtig meget, forklarer han.

Jesper Sørensens vigtigste opgave på den korte bane er at bringe Brøndby i top seks. Foto: Lars Poulsen

Det er en enorm opgave, der venter den nye Brøndby-træner. På kort sigt kan han blive frelseren på Vestegnen, hvis det lykkes at spille Brøndby i top seks.

Aktuelt er udkigsposten tiendepladsen, men der er kun tre point til drømmeland.

- Som fodboldtræner skal jeg have et øje både på, hvad der sker på kort og lang sigt.

- Vi kommer til at være helt klar til de første fem kampe, som bliver enormt vigtige. Men vi skal stadig blive bedre til at skabe chancer og blive mere dominerende i kampene, siger Jesper Sørensen.

