Brøndby kæmper desperat: Wilczek tæt på skifte

Brøndby-helt på rekordjagt: - Bedste beslutning nogensinde

Kamil Wilczek spiller på lånt tid i Brøndby. Polakken er på vej væk.

Brøndby-topscoreren kan og vil med stor sandsynlighed få løbepas, hvis en klub smider 18-20 mio. kr. på bordet til Brøndby for den 31-årige angriber.

Brøndby fik Kamil Wilczek for 1,7 mio. kr. og vil helt sikkert ikke forlange 30-40 mio. kr. for angriberen, der har været en kampafgørende spiller for klubben i hele den tid, han har været på Vestegnen.

Der er, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, meget stor interesse for Kamil Wilczek, men for, at polakken skal skifte kræver det, at der lander et konkret bud på fodbolddirektør Carsten V. Jensens bord.

Lige nu meldes der om interesse, men derfra til forhandlinger og kontraktunderskrivelse behøver der ikke være langt. Det går tit stærkt i fodboldens verden.

Kamil Wilczek.topper aktuelt Topscorerlisten i Superligaen. Foto: Jens Dresling/Polfoto

USA og Kina i spil

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der interesse fra både Kina og USA. Interessen fra tyrkiske Besiktas er endnu ikke stendød.

Kamil Wilczek er i en alder af 31 år også indstillet på at sikre sin familie økonomisk med den sidste, store kontrakt. Millioner kan han tjene i både USA, Kina og Tyrkiet.

Hvis det ender med en kontrakt i enten USA eller Kina, kan polakken først skifte efter nytår, fordi transfervinduet allerede er lukket i de to lande. Men det udelukker ikke, at der kan laves en aftale allerede nu.

Uanset om det bliver et sommer- eller vinterskifte for Kamil Wilczek, så er angriberen med 61 træffere i Superligaen – blot otte færre end rekordholder Ebbe Sand – på vej væk efter tre et halvt år i klubben, hvor han er blevet anfører og har opbygget en heltestatus på Vestegnen.

I Brøndby Lyd forleden slog fodbolddirektør Carsten V. Jensen fast, at hans vigtigste opgave var at beholde polakken på Vestegnen, fordi han har stor betydning for Brøndbys offensiv.

Omvendt kommer Carsten V. Jensen eller andre i Brøndby ikke til at stå i vejen for Kamil Wilczek, der med sin indsats for klubben har aftjent sin værnepligt.

Foto: Jens Dresling

Har sikret sig

Når Carsten V. Jensen fredag følte anledning til at leje slovakken Samuel Mraz i Empoli hedder det ganske enkelt rettidig omhu, hvis nu Kamil Wilczek bliver solgt snarest.

Samuel Mraz har en historie, der på mange måder ligner Kamil Wilczeks. En topscorerrolle i hjemlandet, solgt til Italien og siden havnet på et sidespor før skiftet til Brøndby.

Mraz scorede 25 mål i 52 kampe for Zilina i Slovakiet, inden han blev solgt til Empoli og siden sendt ud i kulden på klubholdet.

Nu kan de tyde på, at den 22-årige slovak, der er lejet med købsoption, bliver manden Brøndbys fans skal håbe kan løfte målscorerrollen fra Kamil Wilczek.