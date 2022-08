Brøndby kæmper for oprejsning og europæisk avancement

Torsdag aften skal Brøndby forsøge at snøre posen til, når de spiller returkamp mod schweiziske Basel i Conference League-kvalifikationen.

I det første opgør hjemme på Brøndby Stadion leverede Brøndby en mandfolkepræstation, hvor de på mål af Marko Divkovic hev en kneben 1-0-sejr i hus.

Den europæiske mandfolkepræstation står i stærk kontrast til det, Brøndby leverede i weekenden, hvor FC København skilte Brøndby ad og vandt med hele 4-1.

Der er derfor ingen tvivl om, at det er et hævntørstigt Brøndby-mandskab, som skal forsøge at vaske 4-1 pletten væk på St. Jacobs-Park.

Vinder Brøndby samlet over Basel, venter en på papiret noget mere overkommelig opgave mod bulgarske CSKA Sofia eller irske St. Patricks AFC i Conference League Play Off-runden - den sidste runde inden gruppespillet.

Annonce:

Men først skal de gulblusede overkomme de svingende præstationer, som sæsonen hidtil har budt på.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Cappis scorede Brøndbys eneste mål i 4-1 nederlaget til FC København. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ustabil Superliga-start

Det har været en meget ustabil Superliga-start for Brøndby, som indtil videre kun har vundet åbningskampen mod AGF.

Siden er det blevet til nederlag mod FC Nordsjælland, Silkeborg og FC København

I det seneste nederlag leverede de gulblusede en usædvanligt uinspirerende indsats i derbyet mod FC København.

Her måtte Brøndby-spillerne gå slukørede fra banen efter at være blevet kørt rundt i manegen i det meste af opgøret.

Kampen i Parken udstillede Brøndbys manglende bredde, og træner Niels Frederiksen tog da også konsekvensen af den dårlige indsats og skiftede tidligt ud.

Hedlund, Slimane og Divkovic må derfor forventes at være friske til kampen i Schweiz, hvor det forsmædelige 4-1 nederlag skal vaskes væk.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Der blev kæmpet hårdt for 1-0 sejren i Brøndby. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Annonce:

Europæisk drøm lever

Omvendt lovende ser det ud i europæisk sammenhæng, hvor Brøndby endnu ikke er gået fra banen som tabere i denne sæson.

Sejr og uafgjort mod polske Pogon Szczecin og senest en 1-0 sejr hjemme over schweiziske Basel vidner om et Brøndby-hold, der lader til at have fundet melodien i europæisk sammenhæng.

I Brøndby blev det til en vigtig arbejdssejr over et overraskende svagt spillende Basel-hold, som står med ryggen mod muren før aftenens returkamp.

Basel-holdet var seedet i Conference League-lodtrækningen og var at betragte som favoritter før de to indbyrdes opgør mod Brøndby.

Men schweizernes præstation i Brøndby lod meget tilbage at ønske, hvorfor Brøndby godt kan have forhåbninger om at få et godt resultat med fra den schweiziske grænseby.

Aftenens kamp fløjtes i gang 19.00 på St. Jakobs-Park i Basel og kan følges direkte på ekstrabladet.dk.