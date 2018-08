Brøndby-kamp pludselig afbrudt af reklame: Her er tv-kanalens forsvar

Mange tv-seere undrede sig over reklame midt i Brøndbys europæiske kamp, men der er ikke tale om ny forretningsstrategi, lover tv-kanalen, der også forholder sig til DR-kommentatoren i baggrunden og de mange reklamer for FCK-kampen

Brøndbys fans vækker opsigt i Europa

Brøndby kom ud som lyn og torden og scorede to gange i de første seks minutter af anden halvleg, men så blev Europa League-kvalifikationskampen ude mod Genk pludselig afbrudt af en reklame for Bet365 med Pilou Asbæk.

Altså en reklame midt i kampen. Og en reklame, som fik mange tv-seere op i det røde felt, for reklamer før og efter kampen er alle efterhånden vant til, men ikke midt i kampen, som man kun oplever det i amerikansk sport.

Over for Ekstra Bladet kan dog fortælle, at der ikke er tale om en ny forretningsmodel.

- Der var tale om en menneskelig fejl, og det var ikke meningen, at den skulle sættes på, siger Anders Antonsen, COO og nordisk sportsdirektør hos Discovery Networks, til Ekstra Bladet.

- Vi er kede af de gener, som det har medført, og nu fokuserer vi på, hvordan vi gør, så det ikke kan ske igen, siger Antonsen.

Kære @Eurosportdk smider i lige en ny Pilou reklame på så der liige kan komme et Brøndby mål mere.. #eldk #gnkbif — Jesper Jensen (@jesperdjohn) 23. august 2018

@Eurosportdk hvorfor var der en reklame i kampen Genk-Brøndby? — Lone Storm (@LoneStorm1) 23. august 2018

Hvad pokker laver i Eurosport. Pilou reklame lige inden 2-1 scoring!! #eldk #brøndby — Jesper Jensen (@jesperdjohn) 23. august 2018

@Eurosportdk Er der så få penge i kassen, at det er nødvendigt at vise en reklame for et bettingfirma mens spillet er i gang og lige efter Brøndby scorede det første mål ude mod Genk?#eldk #eurosportdk #modernefodboldnejtak — Jesper Lundsgaard (@JLundsgaard) 23. august 2018

@6erendk det var da forhåbentligt en fejl I kørte reklame under 2. halvleg af Genk - Brøndby?! #genkbif — Rasmus Møllenberg (@RasMollenberg) 23. august 2018

Undervejs i kampen kunne man ud over kommentatorparret Casper Høygaard og Morten Bruun også høre DR-kommentator Henrik Liniger snakke.

Der var dog ikke tale om et nyt tiltag med tre kommentatorer.

- Det skete simpelthen, fordi kommentatorerne på det station sad så tæt sammen, og det kunne vi ikke gøre så meget ved, forklarer Antonsen.

Det må alligevel høre til sjældenhederne, at man kan høre Henrik Liniger på 6’eren. #gnkbif — Lasse Petersen (@lassepetersen22) 23. august 2018

Jeg kan forstå at jeg ind imellem kunne høres på tv-signalet. Det var ikke meningen, men den tekniske opsætning i Genk var ikke optimal. Håber ikke jeg ødelagde for meget for for mange (men ellers kunne I jo bare høre Liga ) — Henrik Liniger (@linigerDR) 23. august 2018

800 Brøndby-fans og undertegnede er klar i Genk! pic.twitter.com/wP5hyAi8PU — Henrik Liniger (@linigerDR) 23. august 2018

Undervejs i kampen blev seerne tre gange præsenteret for, at man også kunne zappe over på Eurosport 2 og se kampen mellem Atalanta og FC København, ligesom FCK-fansene også blev præsenteret for at kunne se Brøndby-kampen.

Den form for krydspromovering skal seerne dog lære at leve med, da det er en del af tv-kanalens strategi om at fremvise alle produkter, og her var torsdag ikke anderledes end normalt.

4. Min: "se fck på Eurosport."

19. Min: "se fck på Eurosport."

35. Min: "se fck på Eurosport."



Jeg tror personligt kunderne til Brøndbys kamp, har taget et bevidst valg om produktet på @6erendk, og ikke ønsker et andet produkt.#eldk — Martin Olsen (@Martin89Olsen) 23. august 2018

Begge returkampe mellem FC København-Atalanta (18.30) og Brøndby-Genk (20.30) kan i øvrigt ses på 6'eren på torsdag, og her skal FCK forsøge at vinde efter 0-0 i første opgør, mens Brøndby skal gøre det umulige og vinde med mindst tre mål efter 2-5 i Belgien.

Under torsdagens kamp mod Genk vakte Brøndbys fans i øvrigt stor opsigt hos både modstandernes træner og de belgiske medier, som du kan læse om lige her

