Brøndby kan gå glip af millioner

Brøndby kan ende ud i en nedjustering, hvis ikke det lykkes at kvalificere sig til europæisk fodbold - nu skal de håbe på FCM-triumf i pokalturneringen

Den sportslige nedtur med syv nederlag i træk kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for de danske mestre fra Brøndby.

I særdeleshed, hvis det ikke lykkes Niels Frederiksens tropper at kvalificere sig til europæisk fodbold.

For netop europæisk deltagelse er en erklæret målsætning og indregnet i forventningerne for 2022 for de danske mestre fra Brøndby.

I forbindelse med årsregnskabet i marts, hvor Brøndby leverede historiens flotteste regnskab med et overskud på 83,4 mio. kr., blev forventningerne til 2022 lagt frem.

Niels Frederiksen med den bekymrende mine. Syv nederlag i træk fortæller alt om Brøndbys aktuelle krise. Hvis ikke de kvalificerer sig til Europa, kan det ende med at koste en nedjustering i forhold til forventningerne i år. Foto: Lars Poulsen.

Her forventer man et resultat i niveauet fra minus 15 til plus 15 mio. kr.

Men det forudsætter, at Brøndby deltager i europæisk fodbold til efteråret. Derudover har opnåede transferindtægter – læs salgene af Morten Frendrup til Geona for 26,5 mio. kr. og Mikael Uhre til Philadelphia – også stor betydning for forventningerne.

Som stillingen ser ud lige nu, er Brøndby uden for det fine europæiske selskab.

For at illustrere, hvor stor gevinsten kan blive ved europæisk deltagelse, havde Randers i den igangværende sæson indtægter i omegnen af 40 mio. kr. for deltagelse i Conference League. Brøndby ramte i underkanten af 100 mio. kr., men de deltog også i Europa League-gruppespillet.

Andreas Maxsø med den bekymrede mine efter udvisningen mod FCM. Brøndby kæmper desperat for Europa. Lige nu ser det svært ud at nå målsætningen, men FCM-pokalsejr kan give Brøndby en livline. Foto: Lars Poulsen.

Det er her og nu kun de tre øverste pladser, der udløser europæisk deltagelse. Fjerdepladsen kan give europæisk deltagelse, hvis det i én kamp lykkes at besejre nummer syv.

Skal holde med FCM

Men Brøndby, der i mesterskabsslutspillet er dumpet fra tredje- til sjettepladsen, er faktisk havnet i en situation, hvor de skal håbe, at FC Midtjylland vinder pokalturneringen.

FC Midtjylland besejrede Brøndby forleden i Superligaen. Nu skal Brøndby håbe, at midtjyderne vinder pokalen, så kommer femtepladsen i spil i Europa. Foto: Lars Poulsen.

Hvis Bo Henriksens tropper, der har besejret Vejle 1-0 i den første semifinale, vinder pokalturneringen, udløser femtepladsen nemlig muligheden for europæisk deltagelse.

Det gør den, fordi FC Midtjylland – uanset om de bliver nummer ét eller to - skal spille Champions League-kvalifikation.

- Står FC Midtjylland som pokalvinder, vil femtepladsen få én hjemmekamp mod nummer syv om retten til at træde ind i Conference Leagues anden kvalrunde, siger Peter Ebbesen, turneringsansvarlig i Divisionsforeningen.

Det kan faktisk ende med at blive en kamp mod nummer otte, hvis OB vinder pokalen og samtidig ender på syvendepladsen i Superligaen.

Brøndby mangler fire kampe i mesterskabsslutspillet. Søndag hjemme mod FC København, siden venter to udekampe mod FC Midtjylland og AaB. Sæsonen sluttes med en hjemmekamp mod Silkeborg.

