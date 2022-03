Brøndby kan score milliongevinst

Der er meget stor forskel på at slutte som nummer to eller tre efter grundspillet - AGF og Viborg er i direkte kamp om 300.000 kr.

Der står meget på spil for Brøndby og FC Midtjylland i sidste runde af Superligaens grundspil søndag.

For forskellen på at slutte som nummer to eller tre efter de 22 kampe er markant på bundlinjen.

Hvis Brøndby vinder udekampen mod AaB, der er uden karantæneramte Rasmus Thelander og Malte Højholt, er de sikret andenpladsen efter grundspillet.

Kan Mads Hermansen levere en ny stærk præstation, så Brøndby forsvarer andenpladsen, scorer Brøndby 1,5 mio. kr. ekstra i placeringspenge fra tv-puljen. Foto: Jens Dresling.

Og det betyder en kontant belønning i omegnen af 1,5 mio. kr., som er forskellen på at slutte som nummer to eller tre.

En andenplads udløser fra placeringspuljen i niveauet 5,2 mio. kr., mens tredjepladsen ’kun’ udløser 3,7 mio. kr.

FC Midtjylland kan få andenpladsen med sejr i Silkeborg, hvis ikke Brøndby vinder mod AaB. De kan også sætte sig på andenpladsen med uafgjort, hvis Brøndby taber i Aalborg.

Kampen om andenpladsen er den kamp i sidste runde af grundspillet, hvor der står mest på spil, når det handler om kroner og ører fra tv-puljen.

Jack Wilshere spillede fra start for første gang søndag mod Brøndby. På søndag kan han være med til at sikre AGF ekstra 300.000 kr., hvis de besejrer Viborg og kravler op på syvendepladsen. Foto: Lars Poulsen.

Der står lidt mindre på spil, når det handler om femtepladsen.

Dog kan Silkeborg score yderligere 400.000 kr. i tv-penge, hvis de evner at gå forbi Randers på sidste spilledag i grundspillet.

For Viborg og AGF, der slås om syvendepladsen, står der i omegnen af 300.000 kr. på spil søndag eftermiddag, når de mødes i Århus.

Viborg kan nøjes med uafgjort i det indbyrdes opgør mod AGF. Vinder århusianerne derimod løber de med syvendepladsen og 1,8 mio. kr. fra placeringspuljen.

Ottendepladsen må nøjes med 1,5 mio. kr.

Uddelingen af TV-pengene finder sted tre gange i løbet af sæsonen. Efter 11. 22 og efter sidste kamp i sæsonen.

TV-pengene uddeles efter en skabelon, hvor udbetalingen sker fra tre puljer. Solidaritetsbetalingen er en pulje, hvor alle 12 klubber får det samme beløb uanset placering og præstationer.

Derudover er der markedspuljen, hvor klubberne bliver belønnet i forhold til, hvordan kampene er udvalgt hos rettighedshaverne.

Endelig er der også placeringspuljen. Og det er den pulje, hvor der i sidste spillerunde i grundspillet kan flytte rundt på pengebeløb mellem klubberne.

Læs mere om, hvad klubberne fik ved den seneste udbetaling HER.

