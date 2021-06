Brøndby-kaptajn: - Jeg skal ud igen

Andreas Maxsø lægger ikke skjul på sin kærlighed til Brøndby.

Men kaptajnen for det danske mesterhold har også en drøm at komme til udlandet igen.

Den 27-årige midterforsvarer har to år tilbage af sin kontrakt med Brøndby, men kommer næppe til at fuldføre den.

Allerede da han for knap to år siden skrev under med klubben, var det planen, at han på et tidspunkt skulle sælges igen.

Maxsø har allerede været i klubber som Osmanlispor, Zürich og Uerdingen, og han skal af sted til udlandet igen på et tidspunkt.

- Det skal jeg 100 procent. Det skal jeg, og det var også en del af planen med 'CV' (fodbolddirektør Carsten V. Jensen, red.).

- Hvis jeg gjorde det godt nok selvfølgelig, så skulle jeg have lov at komme ud igen, siger Andreas Maxsø i podcasten Bag om Trøjen.

For to uger siden kunne Andreas Maxsø hæve mesterskabstrofæet. Foto: Jens Dresling

Den stærke midterforsvarer, der har en frikøbsklausul på omkring 23 mio. kr., sætter i interviewet med den tidligere landsholdsspiller Jan Michaelsen ikke dato på sit næste udlandseventyr.

Brøndby vil utvivlsomt gøre alt for at holde på ham til de vigtige playoff-kampe til Champions League sidst i august, og mon ikke et europæisk gruppespil også kan få Maxsø til at blive på Vestegnen lidt endnu.

Han siger, at han ikke har nogen specielle præferencer i forhold til destination, men at næste skifte skal være det rette, så han ikke havner på et sidespor som i Uerdingen:

- Jeg skal have den rette mavefornemmelse og høre, hvad planen er med mig.

Du kan lytte til hele podcasten med den nykårede danmarksmester her.