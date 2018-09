Brøndby-keeper vandt fornem pris i Tyskland: Det var stort

Brøndbys sportsdirektør Troels Bech havde forud for denne sæson en vigtig opgave i af finde afløseren for Frederik Rønnow, der blev solgt til Eintracht Frankfurt, og løsningen blev en ikke helt ukendt af slagsen for de blå-gule - en tysker.

Marvin Schwäbe underskrev 12. juni en tre-årig aftale med Brøndby IF, og han har foreløbig spillet samtlige minutter i denne sæson.

Opholdet i Brøndby er målmandens første uden for Tysklands grænser, men han har aldrig optrådt i Bundesligaen. Han har til gengæld spillet mange kampe for Osnabrück i 3. Bundesligaen, og i 2016 vandt Marvin Schwäbe en fornem hæder i Tyskland. Han blev kåret som Årets Spiller i Niedersachsen - en hæder, der også er tilfaldet navne som Fredi Bobic, Per Mertesacker, Kevin De Bruyne og Edin Dzeko.

- Ja, det var stort. I begyndelsen tænkte jeg selvfølgelig aldrig, at jeg kunne vinde det trofæ, men til sidst var jeg meget glad for, at jeg gjorde det. Jeg spillede en rigtig god sæson, og det var et rigtig godt år, og til sidst stod det mellem Maximilian Arnold fra Wolfsburg og så mig. Og så vandt jeg den. Det var virkelig fint, siger Marvin Schwäbe i et stort interview med Tipsbladet.

Læs hele interviewet med Marvin Schwäbe i Tipsbladet fredag. Her fortæller Brøndby-målmanden blandt andet om den aktuelle situation på vestegnen, et reddet straffespark fra Dominik Kaiser, et tysk U19-mesterskab med Julian Nagelsmann som cheftræner og fremtidsdrømmene.

