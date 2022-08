Brøndby klædt af: Forskellen kæmpestor

Niels Frederiksen vil ikke male fanden på væggen efter tre nederlag i de fire første runder, men han erkender, at Brøndby skal til at have point på kontoen, så holdet kan kravle opad i tabellen.

Men det så ikke godt ud mod FCK, hvor Brøndby reelt blev skilt ad. I lange perioder var der klasseforskel på de to mandskaber.

Hjemmeholdet var skarpere i begge felter, og kvaliteten langt højere hos hjemmeholdet, mens Brøndby haltede efter i både duellerne og i afslutningsspillet.

- Vi skal passe på med hurtige konklusioner, selv om vi har tabt to udekampe i træk mod Silkeborg og FCK.

- Men det er klart, vi ikke er tilfredse med den måde, vi forsvarede os på. FCK scorede på tre nedfaldsbolde i feltet. Vi skal forsvare os bedre, specielt når vi står overfor en modstander, der er meget skarpe i både tanke og handling, siger Niels Frederiksen og erkender, at 1-4- nederlaget mod rivalerne var det indbyrdes opgør med den største forskel på de to mandskaber i hans tid som cheftræner i Brøndby.

Brøndby havde offensivt ikke meget at byde på. De spillede fint med ude på banen, men i felterne var Brøndby kun næstbedst.

Niels Frederiksen lykønskede Jess Thorup med 4-1-sejren, der var fuldt fortjent. Foto: Lars Poulsen

Niels Frederiksen vil nu overveje, om Brøndby skal skifte system igen. De gik i foråret væk fra en tremandsbagkæde og skiftede til fire.

Nu vil han overveje om tremandsforsvaret skal genopstå.

- Det sker ikke alene med baggrund i 1-4-nederlaget, men bliver en samlet vurdering.

- Vi gik til firebackkæde i håbet om at skabe flere chancer, det er ikke sket. Samtidig må vi erkende, vi lukker alt for mange mål ind. Ni er for mange efter fire kampe, pointerer Niels Frederiksen, der endnu ikke er klar til at slå i bordet på fodbolddirektør Carsten V. Jensens bord.

Men han savner i sandhed en spidsangriber til sin trup.

- Vi er på udkig, så vi kan optimere og forstærke vores trup, siger han.