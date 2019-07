Brøndby klar med stor million-transfer: Til lægetjek i København

Norske Tobias Børkeeiet er på vej til Brøndby IF. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger løber prisen op i 10 millioner kroner

Brøndby IF er begyndt at rykke på sig på transfersfronten.

Således beretter norske Eurosport.no om, at klubben er i gang med at hente Stabæks 20-årige midtbanespiller Tobias Børkeeiet.

Oplysninger, Ekstra Bladet også har fået bekræftet, mens prisen skulle lyde på ti millioner kroner.

Mandag bekræftede klubbens sportslige leder overfor Eurosport, at klubben havde modtaget bud på spilleren. Et bud kom altså fra den københavnske vestegn.

Mediet skriver videre, at Børkeeiet fredag er rejst til København for at bestå det obligatoriske lægetjek, inden handlen kan blive officiel.

Bombe i Brøndby: Derfor er han den rette

Årets gennembrud

I forrige sæson blev den unge nordmand nomineret til årets gennembrud i den norske Eliteserie efter en flot debutsæson. Siden da er det blevet til i alt 37 kampe i den blå trøje med tre oplæg til følge.

Han er desuden en fast bestanddel af det norske U-20 landshold.

Siden transfersvinduets åbning har han været rygtet til Holland, hvor både PSV og Ajax har været nævnt, men nu ser det altså ud til, at han i den kommende sæson skal slå sine folder i Brøndby.

Det har ikke været muligt for norske Eurosport at få en kommentar fra Børkeeites agent Morten Wivestad.

