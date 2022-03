Brøndby køber angriber fri

Brøndby må have været godt tilfredse med Marko Divkovic' første tid i klubben, for de danske mestre har valgt at købe kroaten fri fra kontrakten i DAC Dunajska.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Brøndby skriver, at man har udnyttet en købsoption i lejeaftalen, som blev indgået i sommer. Hovedpersonen selv er glad for den permanente aftale.

- Da jeg kom her, vidste jeg, at Brøndby var en kæmpe klub og en af de største i Danmark. Fansene er fantastiske, og jeg elsker at spille foran dem her på Brøndby Stadion.

- Jeg føler også, at min tid i klubben indtil videre har været rigtig god, og jeg har allerede udviklet mig meget som fodboldspiller. Vi har et virkelig godt hold og går et spændende forår i møde, så jeg er rigtig glad for, at klubben har valgt at tilknytte mig på en permanent aftale, siger han til klubbens hjemmeside.

22-årige Marko Divkovic har spillet ti kampe i Superligaen uden at score - samt tre pokalkampe, hvor det er blevet til to mål. Han blev primært brugt som indskifter i efteråret, men har siden salget af Mikael Uhre været blandt Niels Frederiksens udvalgte.

Brøndby melder ikke noget om, hvor meget man har betalt for angriberen.

