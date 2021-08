Brøndby-krise: Første FCN-nederlag i fire år

Efter seks sejre i træk og en stime på 15 kampe uden nederlag til FC Nordsjælland sluttede festen for de danske mestre fra Brøndby fredag aften, hvor FC Nordsjælland vandt 1-0 på Brøndby Stadion.

18.009 tilskuere var ellers i feststemning. Hovedparten var mødt frem i Aldrig Alene-trøjen, som Brøndby solgte, da coronaen brød ud i 2020.

Men de måtte gå skuffede hjem, fordi deres helte på grønsværen ikke formåede at leve op til de høje forventninger.

Det var ikke bare den første sejr til cheftræner Flemming Pedersen over Brøndby, det var også den første FCN-sejr over Brøndby i mere end fire år.

Vi skal tilbage til 23. juli 2017, hvor FCN senest vandt et indbyrdes opgør.

Kian Hansen blev matcvinder og sikrede den første FCN-sejr over Brøndby i mere end fire år. Foto: Lars Poulsen.

Kian Hansen blev matchvinder efter pausen, da han headede Leo Waltas frisparksbold i mål i en situation, hvor Andreas Maxsø ikke lå tæt nok på FCN-kaptajnen.

FCN-mandskabet måtte kæmpe og slide i de hektiske slutminutter for at hive sejren i land.

0-1 nederlaget til de danske mestre fra Brøndby efterlader klubben i en pointmæssig krise. Holdet er nu uden sejr efter fem runder og har allerede 10 point til førstepladsen.

Det tyder på en sæson, hvor Brøndby kommer til at kæmpe for at spille sig ind i slutspillet via en top-6 placering.

Niels Frederiksen så lidt opgivende ud, da han måtte se Brøndby tabe for anden kamp i træk. Foto: Lars Poulsen.

Niels Frederiksen forsøgte ellers mod kampens slutning at satse offensivt ved at indskifte Mathias Kvistgaarden, men han kunne altså ikke sikre point til Brøndby.

Fik underkendt mål

Brøndby var uden Sigurd Rosted, Josip Radosevic, Mathias Greve, Christian Cappis, Tobias Børkeeiet og reservekeeper Thomas Mikkelsen, der sad ude med corona.

Men det var bestemt ikke til at se i starten opgøret, hvor Brøndby sprudlede og dominerede totalt. De unge talenter fra FC Nordsjælland havde svært ved at følge med, når Brøndby-maskinen rullede frem.

Mikael Uhre på langs. Det var ikke topscorerens aften, da Brøndby tabte til FCN. Foto: Lars Poulsen.

Det syngende og brølende hjemmepublikum på Sydsiden var ved at koge over af begejstring og troede de kom i front, da Mikael Uhre scorede efter oplæg fra Kevin Mensah.

Men et hurtigt tjek i VAR-vognen viste, at Mikael Uhre var i offside-position, da han kastede sig frem og headede bolden i mål.

Hjemmeholdet dominerede før pausen, men de sled med at skabe store, åbne målchancer.

Gæsterne var sjældne gæster i Brøndbys straffesparksfelt. De trillede meget bolden rundt ude på banen, men det førte ikke til noget som helst.